澱粉除提供身體的醣類熱量來源外，其中還有很多的礦物質及維生素B群以及膳食纖維，可幫助腸胃道消化，若長期缺乏，加上水分或蔬菜若也攝取不足，便祕就會上身。

很多要減肥的人，一定聽過「去澱粉減肥法」，也就是不吃任何種類的澱粉，則食物熱量不管吃多少都沒關係，但長時間下來卻發現，體重不僅沒有依所期望的變瘦，身上反而多出了幾公斤的重量；這到底是為什麼呢？

一說到減肥，很多人列出的頭號大敵就是澱粉，其實澱粉真的是背了很大的黑鍋。振興醫院營養治療科營養師林孟瑜說，根據統計資料，國人近10年來的米飯澱粉消費量已經降低，但是自覺肥胖的比例卻不減反增，這顯示肥胖的原因，並不在於攝取過多的米飯澱粉類，因此實在應該幫澱粉「平反」，不要再被污名化了。

林孟瑜表示，在不攝取澱粉的情況之下，會迫使體內消耗肝醣並且燃燒脂肪，剛開始的時候，減肥的成效可能不錯，的確是可以在短期間達到體重下降的目的；不過這種減肥成效僅局限在短期間內，一旦恢復正常的飲食，體重也會回歸到之前的數字，也就是復胖迅速。

長期觀察想減重的人，不吃澱粉減重效果並不好，重點應該是選「對的」澱粉來吃，只要選對澱粉的種類，不僅可以吃得健康，且能輕鬆達到減重目的。

想健康的減重，可以減少澱粉的攝取，但並非一味的拒絕澱粉。林孟瑜強調，長期拒絕澱粉的攝取，更可能傷害健康，因為人體無法利用醣類產生能量，只好利用脂肪及蛋白質做為能量來源，而脂肪酸在缺乏醣類的氧化不完全代謝過程中，產生了過多酮體及酮酸，終究會導致「酮酸中毒」，最嚴重還可能導致肝腎機能受損，甚至休克危害生命，千萬不得不慎。

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(中時電子報)