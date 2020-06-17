有些人因為健檢報告肝指數GOT和GPT異常到醫院門診諮詢，大都主訴沒有不舒服、沒有慢性疾病、沒有B型肝炎或C型肝炎、不常喝酒和沒有規則服用藥物，因此看來最有可能的問題就是脂肪肝了。然而，頂級美味「肥肝」，其實就是脂肪肝的極致，在追求味蕾滿足當下卻造成肝臟越來越沉重負擔，鵝和鴨因此而亡，那人又是如何呢？

安南醫院消化內科黃文威醫師提到，脂肪肝的成因很多，主要是體內多餘能量以脂肪形式儲存在肝臟中，過量飲酒、食物太豐盛、油膩、精緻食物，如糕點及含糖飲料、缺乏運動等都是常見原因，雖然無症狀，但脂肪在肝臟中若造成發炎則稱脂肪肝炎，長期下來也會造成肝臟纖維化硬化甚至肝癌。

近期研究報告更提出警告，即使尚未肝硬化的脂肪肝炎也有機會演變成肝癌。目前影像學檢查包括超音波、電腦斷層、核磁共振等雖可以估計脂肪堆積量，但卻無法知道發炎程度，只能靠肝臟切片病理報告來判斷，但臨床上很少這麼做，畢竟侵入性檢查對病人或多或少有風險，況且通常肝指數越高代表發炎益發明顯。

黃文威表示，脂肪肝炎是一種代謝性疾病，目前為止並無藥物能直接治療脂肪肝炎，最好的治療方式仍是回歸老生常談，也就是飲食調整、養成規律運動習慣、維持體重在理想範圍。

體重屬過重者，若減輕5%體重就可有改善，如減少10%則有大幅進步，甚至有可能不藥而癒；因此，所有代謝性疾病除配合藥物治療外，個人生活型態的調整是最基本且必須的，若可持之以恆，其實是可一舉治療很多文明病。

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(中時電子報)