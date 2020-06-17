台積電大埔廠區已從月前開始植栽工程。〔謝明俊攝〕

大埔地區房價租金已是過去10倍。〔謝明俊攝〕

埔廠區已從月前開始植栽工程。〔謝明俊攝〕

竹南大埔地區10年來歷經土地都市計畫變更風風雨雨，如今的大埔已非過去鄉村面目，四處林立新建高樓豪宅，房價更是10年前的10倍之高，尤其是台積電大埔廠區確定落腳，廠區內的植栽工程早在月前就悄悄動工，未來更為大埔帶來另一波翻轉高峰。

台積電早在2012年就買下大埔特定區內的這2塊廠區，廠區就住在科專2路、科專7路口的南北兩側，加起來足足有14公頃之廣。今年5月間，台積電正式發布消息在要此設立封測廠，並且派員拜會苗栗縣長徐耀昌，尋求縣府相關行政協助，當場也獲得徐耀昌首肯全力支持核發雜項執照，為當地經濟發展再掀高潮。

事實上，當地人很早就確定台積電要開始動工，因為在台積電預定廠區的南側廠區，早在多月前就開始進行植栽工程，據在地人了解，台積電施作新廠的標準程序，一定會將廠區規畫的非常詳盡，植栽是最早進場施作的部分，何處該種植何種樹木，早就規畫完全，而且也照章行事，所以現場南側廠區內已種遍多種樹木。

隨著台積電新廠區的開工，附近的新建住宅大樓建商，更是摩拳擦掌，躍躍欲試，競相爭取未來隨廠進駐的上千員工住的需求，尤其廠區周邊建案更是希望以近水樓台之姿來搶攻這塊大餅。

過去，10餘年前的大埔除了台13線沿線有些許商家外，區內多半是稻田，當年為應竹科竹南基地已趨飽和，因而選定大埔地區約159公頃土地進行特定區都市計畫重畫，第一期的區段徵收過程雖遭到抗爭，但9成以上的地主最後都接受政府換地或賠償條件。

如今的大埔地區，原本的農田溝渠，現在都已變成縱橫來往的新建道路，道路兩側滿是新建的住宅大樓或是透天豪宅，平均房價上看25萬元，大埔已成為竹南最亮眼的新市鎮，甚至是全苗栗最先進的住宅區。一間3、4坪大的出租雅房，平均月租單價4至5千元，8至10坪的小套房，就得要8千至1萬元，房價已是昔日10倍之多，看在老大埔人的眼中，真是不勝唏噓。

(中時 )