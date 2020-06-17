張藥房新宅正在裝設水電設備。〔謝明俊攝〕

當年竹南大埔抗爭事件中，張藥房是最具代表建物之一，甚至還成了民進黨主張土地正義的圖騰，張藥房遺址在張家人官司獲勝，由苗栗縣政府出資重建，動工當天，蔡英文還親自到場致意。如今，新屋已完工，並向苗栗縣政府申請使用執照中，但張家人不想再惹來鄰里異樣眼光，不邀任何人，只想低調完成入厝儀式。

張藥房被拆後，張森文遺孀彭秀春及兒女們向行政法院提出訴訟，最後在2014年1月獲得台中高等行政法院判決勝訴，在內政部放棄上訴下，苗栗縣政府撥款重建張藥房，並在2018年7月18日動工興建，蔡英文總統還特地到場致意。

經過2年的施工，張藥房新宅業已完工，新房是在原有約6坪的土地上，建成4層樓房，目前樓房主體結構已經完成，正裝設水電設備，並已向縣政府申請使用執照。

根據地方人士私下詢問張森文長子，他透露還沒有決定新房該如何規畫使用，有可能是給母親彭秀春住。但據悉，張森文當年生前已在老宅周邊，各替二子一女購置房宅居住，目前彭秀春是與長子同住，新宅因面積狹小，又無電梯，老人家上下樓會相當吃力，是否適合彭秀春居？尚待考量。

過去，大埔抗爭事件中，事實上多數大埔人是贊成徵收重畫，立場與張家人明顯不同，雖然，新宅動工時曾獲總統加持，但據鄰人詢問彭秀春及長子，母子都希望低調辦個入厝儀式，祭拜一下土地公、地基主就好，不希望大張旗鼓，引來鄰里異樣眼光了。

(中時 )