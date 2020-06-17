當沖交易最困難的地方在於，環境背景、選股要件、力量判斷，每一個環節都要確實執行並不容易。當沖並不是「買進之後股價往上漲，然後賣掉就好」這麼的單純，雖然投資人都誤以為應該有某種方式可以簡單的就學來當沖。

股市操作要獲利如果只用說的，那麼最簡單的答案就是：「今天漲停板的股票，昨天先買好。」這段話每個人都渴望，實務上卻做不到，因為如果有辦法事先知道，那這個社會就不會再有窮人了；同樣的就算理解了攻擊K線上的每一種強勢判斷，也無法確認哪一檔股票明天就會漲停板。

假如你能明白剛剛說的，也就能理解當沖交易的困難。如同「先買進，等一下拉上去賣掉就是當沖」這段話跟剛剛的「今天漲停板的股票，昨天先買好」一樣，都只是遙不可及的夢想話而已，當沖交易實務上要考慮的層面太多也太逆人性。

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大盤的背景要素

人們往往習慣等到盤面穩定之後才敢進場，買進股票的時候，要不就選擇有基本面數字的、不然就是股價還沒動的才能安心，以為買進了之後等著股價漲，這樣就是當沖的方式。

如果以為這樣就能當沖，那也與做夢沒有兩樣。實務操作中，大盤很好的時候選股才困難，而總在環境讓人感覺到憂慮時，往往才有辦法辨別哪一檔才是真正有拉抬意願的股票。

個股的走勢要素

有意願要拉抬的股價，通常不會在平盤下等人低接，也就是說，股價還沒有拉抬的時候是看不出來的；尤其上檔有套牢賣壓的、股價剛好漲到壓力區段的、過往高檔有過獲利了結賣壓的K線走勢，最不適合做為選擇標的，因為市場上的資金想不想拉過這個階段去幫所有人解套？這是沒有辦法用猜的，也無法單純透過江波圖就能辨別的方式。

另外如果過去股價已經先有漲幅的，人們往往擔憂買了就遇到回檔，於是直覺會避開已經強勢一段了的個股，這樣的心態也剛好跟當沖的選擇邏輯完全相反。

當日進場時機的選擇

也因為看過太多一開盤就往上急拉鎖住漲停，或者漲到被警示的股票，因此以為先進場先贏，往往早盤一看到微幅的拉抬就搶先買好等待上漲，但這是錯誤的進場時機，因為早盤通常是前一日走勢的延續而已，還無法就這樣立刻看出攻擊與否。

題材與屬性的要素

越是讓人害怕的，往往交易熱絡時期漲越兇，有時候上漲的速度更快；但人心普遍並不是「下注後一翻兩瞪眼的心態」在交易，無意間就會有著「開始出現虧損就繼續等待、方向不如預期再加碼下去」的錯誤邏輯，又遊走於如果虧就留倉或賺就當沖之間的心理，就面臨了一步錯步步錯的窘境，買了之後股價下跌還堅持繼續加碼準備留倉。

其實看到拉抬力量出現之後，才能持續往上加碼，但投資人很難做到；當沖應有的屬性與人性完全不符。

對於遇到虧損的承受程度

如果無法承擔當沖選股錯誤，股價下跌的停損，人們會選擇留倉，這時候就會轉向看看基本面，股票的價值。所以交投熱絡的時期，基本面好的，本益比適中的，反而很難有大幅的漲勢，因為大家已知的基本面，游移籌碼多且混亂，市場越沒有力量願意去拉股價，用來當沖很難，隔日沖也不理想。

因為不想承認選錯標的認賠出場，變成需要承擔隔夜風險，於是選股的時候更在乎基本面，才安心。

到最後才發現往往買了都不會動的就是基本面數字已經很好的股票，既然股價都不太會動，更別說用來當沖。

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我的衷心建議，不要強迫自己去做很困難也不順心理的操作，當沖就是這麼逆人性。進入當沖的世界之前，對於K線技術分析的熟悉程度，往往決定了個股的選擇正確與否，K線上的壓力與攻擊判斷，也是選股的關鍵能力之一。

當沖向來選擇市場當日交易最熱絡的股票(可能是前一百名)，但是大盤上揚與大盤下跌的背景不同時，選擇的標的就不一樣。

別天真的以為，把日K拆成五分K或者十五分K來看，就可以用來當沖判斷，並非如此。

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以下兩張圖，你覺得哪一檔可以收在今天最高點？盤中你又會選擇哪一檔進場呢？這只是個小測驗，用來測試一下盤中簡易的判斷能力就好。

圖文/林家洋授權提供

圖文/林家洋授權提供

※本文由PressPlay專欄作家林家洋授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)