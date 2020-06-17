【回憶殺】在歌壇稱霸46年的費玉清，歌聲嘹亮悅耳，唱紅無數音樂作品，像是《一翦梅》、《晚安曲》、《千里之外》等，即便封賣退出演藝圈，依舊不可取代。名利雙收的費玉清，感情生活神祕，至今仍保持單身，甚至傳出「同志疑雲」。

費玉清堪稱緋聞絕緣體，出道46年僅有2段緋聞，其中一段差點踏入婚姻，就是20多歲時，他在秀場對日本演員安井千惠一見鍾情，交往後也很高調地帶著女方出席金鐘獎，還多次往返日本，對外表示她是未婚妻，正當兩人準備結婚時，卻被安井千惠的家人提出「入贅」要求，導致婚事告吹。此後，費玉清對感情的態度更謹慎，曾表明「寧缺勿濫」的觀念，將精力全部投注在演藝事業上。

第二段緋聞，對象是金曲歌后江蕙，兩人同為歌壇中的天王天后，交情匪淺，費玉清曾自爆半夜開車到女方家，泡茶聊天到天亮，還交代晚輩未來掃墓的時候，「不要忘記叔叔的墓要整理，江蕙阿姨的墓就在旁邊，也要記得。」讓江蕙很感動，坦言如果費玉清向他求婚會答應，不過兩人最終仍不了了之。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)