新冠肺炎台灣防疫有成，讓中華職棒領先全球開打，賽事也一躍成為全世界球迷矚目的焦點，為了替台灣職棒持續加油，台灣運即日起到6月底加碼推出「買運彩 助體育 送好球」期間限定活動，讓球迷在關心球賽、投注運彩的同時，還有機會抽中職棒最獨特的球星簽名球。

參加「買運彩 助體育 送好球」活動很容易，即日起到6月底，只要在運彩經銷商或運彩虛擬通路投注中華職棒賽事，就能得到一次抽獎機會，共有中華職棒4個球隊的12個明星級球員，提供了24顆簽名球，這樣千載難逢的機會喜愛棒球的球迷，絕對不能錯過。

「買運彩 助體育 送好球」活動辦法/台灣運彩提供

詳細「買運彩 助體育 送好球」活動辦法如下：

活動時間：109/05/26(二)00:00 ~ 109/06/30(二)23:59

活動辦法：

1.活動期間在運彩經銷商或運彩虛擬通路投注中華職棒賽事，就能獲得乙次抽獎機會。

2.於活動期間登入主辦單位活動網頁，輸入個人資料與運彩票號等資料，就能參加抽獎。

3.若資料不全或無法核對，視同放棄中獎資格。

4.一人僅限一次中獎資格，不得重複得獎。

5.作廢彩券不得參加本活動。

職棒明星親筆簽名 鐵粉不可錯過

本次參與簽名活的的球星，星度相當高/台灣運彩提供

這次活動將送出12位職棒明星親筆簽名球，共有24顆，贈品採隨機贈送，不得指定，參與「買運彩 助體育 送好球」簽名活動的球星名單如下，包括「大師兄」林智勝、「詹皇」詹子賢、「小李飛刀」李振昌、「酒窩大砲」朱育賢、「林立的威力」林立、「鄉長」陳禹勳、「台灣轟炸機」陳鏞基、「軍人」蘇智傑、「嘟嘟」潘威倫、「理事長」胡金龍、「釣蝦」林哲瑄以及「小飛刀」陳鴻文等。

喜愛棒球的鐵粉別錯過這次機會，一面看球賽一面投注運彩，考驗自己對賽事預測判斷力的同時，更能協助台灣體育，因為每購買一張100元的運動彩券，就會提撥10元挹注到台灣體育發展，更有機會獲得精美簽名球！想知道詳細的活動辦法嗎？趕緊上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)