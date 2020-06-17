5月16日，大陸三星前任CEO張元基（Chang Won-ki）向記者透露，自己已於當天從北京奕斯偉科技集團有限公司（下稱「ESWIN」）離職，這也是自2月28日ESWIN方面宣佈張元基加盟後，時隔近四個月後離職，離職前張元基在ESWIN擔任董事會副主席職務。奕斯偉是有「大陸LCD之父」、京東方創辦人王東昇所新成立的公司。

針對離職原因，張元基表示，對於在職期間王東昇董事長的照顧深表感謝，因自己的在職，對於ESWIN、三星，乃至韓國半導體產業界都產生不必要的困擾，因此希望以自己離職的方式，來徹底解決這些困擾，並表示自己希望能夠繼續促進韓陸兩國的半導體產業交流。

根據公開資料，張元基於1981年加入三星電子半導體事業部，並長期從事半導體研發工作，並於2011年起擔任大陸三星CEO、三星電子大陸戰略合作室室長（社長級）等職務，被業內稱為三星電子內部的「大陸通」，此後於2017年離開三星電子。

知情人士透露，在張元基負責三星電子對華業務的幾年時間內，三星電子智慧手機、半導體產品及顯示面板在華的市場市占有較為明顯的提高，並與大陸各界形成了較為密切的關係，且由於自身出身於一線技術崗位，因此三星內部對於張元基主導在華業務期間的成績，有著較高的評價。

據張元基此前透露，此前決定加入ESWIN，主要考慮到自己已經不掌握三星等企業的核心技術，且自己已經經歷了勞動合同規定的「脫敏」過程，不會出現洩密等問題，而其加入ESWIN主要源於與王東昇的長期的個人友誼。

上述知情人士則透露，王東昇與張元基一直保持著密切的聯繫，兩者的友好關係被行業內所公認，這種關係也被帶到工作層面。例如，雙方曾在2015年就提出要在產能等層面進行合作。而在王東昇擔任京東方董事長時，他也向張元基介紹了京東方製造的液晶面板。

「離開京東方後，王東昇再次請求張元基加入ESWIN，甚至不顧「三顧茅廬」，派人赴韓拜訪張元基來邀請，且王東昇明確表示『將不會要求張元基提供任何技術信息』，主要從經營策略方面提供協助，直到使張元基難以拒絕。」

張元基也提到，自己在三星電子從事晶片一線研發工作的時間為30年前，當時三星還在生產1MB DRAM，而最近從事技術工作的職位是擔任三星LCD部門的負責人，但這也是大約十年前的事情，因此現年66歲的他對當前的技術知之甚少。

當初張元基加入ESWIN的信息被傳出後，在韓國業內仍引發一些熱議，作為首位赴華就職的三星電子高管，這些爭議主要聚焦於技術洩密等議題。

另據官方介紹，ESWIN主要提供半導體領域的產品和服務，事業涵蓋晶片設計與解決方案、矽材料、先進封測三大領域，並在今年6月宣佈完成總金額超過20億元的新一輪融資。

該公司與京東方保持業務關係。據報道，後者在ESWIN的晶片相關業務中擁有近三分之一的市占，並於去年宣佈由京東方創始人王東昇擔任董事長。

(中時電子報)