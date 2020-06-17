朝鮮半島局勢惡化，北韓昨（15）日炸毀開城工業區兩韓聯絡辦公室，美國「北韓新聞」網站（NK News）創辦人歐卡羅（Chad O'Carroll）先前就曾在推特表示，如果平壤炸毀韓聯辦，他一點也不會意外，他更提出擔憂，認為北韓接下來有可能對脫北者下手。

北韓藉由脫北團體在邊界散布「反朝傳單」一事，自6月初以來頻頻對南韓開嗆，北韓最高領導人金正恩胞妹金與正先是嗆北者是人渣，後續更關閉兩韓溝通管道，甚至暗示對南韓動武，昨日更直接動手，炸毀位在開城工業區的兩韓聯絡辦公室。

針對北韓近來不斷挑釁，美國「北韓新聞」網站創辦人歐卡羅13日就在個人推特大膽預言，「如果平壤用炸藥或是類似東西摧毀韓聯辦」，他一點也不會感到驚訝。

In particular, talk of how the defectors responsible for the leaflets should "pay the dearest price for their crimes" is worrying.



Why?



North Korea has a history of abductions and even attempted in recent years to use agents in South Korea to try and kill enemies there. — Chad O'Carroll (@chadocl) June 13, 2020

不過韓國《中央日報》報導，歐卡羅接下來擔心的是脫北者的人身安危。金與正13日在宣布與南韓「訣別」一文中，也提及要對「膽敢傷害最高領導人絕對聲望的『下等賤民』展開報復行動」，「要這些叛徒及人渣為他們的罪行付出最高代價」，歐卡羅13日在推特指出，金與正口中要「報復的下等賤民」可能就是脫北者，她此番話尤其令人憂心，因為北韓的綁架行徑由來已久，近年來甚至不斷派遣特工到南韓，試圖暗殺敵人。

(中時電子報)