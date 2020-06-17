被控詐騙信徒逾千萬元，還成立「仙女班」嚴格控制「仙女」的生活，藉機對3名年輕女信徒強制猥褻得逞的中華中正黨榮譽主席的67歲徐姓男子「少龍」，台北地檢署複訊後，認為徐有勾串及反覆實施之虞，向台北地院聲請羈押禁見，另名李姓女信徒則被諭令10萬元交保。

「少龍」是涉嫌詐騙信徒逾千萬元，甚至在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲單身女信徒加入，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為「仙女班」內部規範，嚴格控制「仙女」的生活，藉機對3名年輕女信徒強制猥褻得逞。刑事局專案小組長期蒐證後，到靈修中心台北道場、徐嫌住處及公司實施拘提、搜索，當場查獲現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。

據悉，徐在複訊時全盤否認警方指控，檢方認為全案還有共犯，徐嫌有勾串之虞，且徐不止一次強制猥褻女信徒，可能反覆實施，因此向北院聲請羈押禁見。

(中時 )