因白警膝蓋押脖導致非裔佛洛伊德喪生引起的抗議仍在延續。美國總統川普在白宮召開記者會，宣布一系列改革警方執法的行政命令。

川普在白宮召開的特別記者會上表示，將為美國警方設定認證標準，設下使用武力的最佳方法。

另外，全美國將建立資料庫追踪那些因過度使用武力而被舉報的警察。

川普還強調，將會設立獎勵機制，鼓勵社會工作人員陪同警方參與那些有精神疾病人涉案的相關報案。

(中時 )