為平息抗議 川普宣布警方改革行政命令 00:232020/06/17 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普表示，將發布行政命令，改革警方執法。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因白警膝蓋押脖導致非裔佛洛伊德喪生引起的抗議仍在延續。美國總統川普在白宮召開記者會，宣布一系列改革警方執法的行政命令。 川普在白宮召開的特別記者會上表示，將為美國警方設定認證標準，設下使用武力的最佳方法。 另外，全美國將建立資料庫追踪那些因過度使用武力而被舉報的警察。 川普還強調，將會設立獎勵機制，鼓勵社會工作人員陪同警方參與那些有精神疾病人涉案的相關報案。 (中時 ) #川普 #警方 #抗議 #白宮 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／小心美國可能變天 04:102020/06/13 時論廣場 只在乎連任！美前國安顧問新書爆猛料：川普違法事蹟足夠彈劾 16:102020/06/13 國際 川普親信稱美民眾受夠了付錢保護其他國家 勸川普撤駐韓美軍 18:082020/06/13 國際 美國11月大選 川普暗示如果自己選輸不會賴著不走 20:402020/06/13 國際 2020美大選》川普警訊！40年鐵粉反感 4成認美走錯了 05:022020/06/14 國際 美德元首關係冷淡 04:102020/06/14 專題周報 若沒勝選 川普稱會去做別的事 04:102020/06/14 兩岸要聞 川普女兒小時候萌樣曝光 祝賀川普74歲生日 21:422020/06/15 生活 網民惡搞川普：投給拜登吧！他會跑步還會喝水 23:242020/06/15 兩岸 《國際金融》拚經濟 傳川普擬推出近1兆美元基建方案 14:492020/06/16 財經 國際熱門新聞 北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 原因曝光 - 國際 婦遭「6公尺巨鱷」襲擊…家屬悲慟尋回散落殘肢 村民怒殺鱷魚剖肚取屍！ - 國際 貿易戰兩敗俱傷？陸美全球競爭力排名齊跌 - 國際 北韓金與正暴怒暗示開戰 竟是為了李雪主 - 國際 不是不孕！夫妻多年苦無子 真實原因瞎爆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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