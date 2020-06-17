老廣餐飲找來4位米其林師傅坐鎮。（柯宗緯攝）

老廣餐飲找來4位米其林師傅坐鎮。（柯宗緯攝）

老廣餐飲找來4位米其林師傅坐鎮。（柯宗緯攝）

老廣餐飲感謝醫護人員，祭出專案優惠。（柯宗緯攝）

後疫情時代來臨，民間經濟開始復甦，餐飲業者也較放心投資。高雄1家港式餐廳「老廣」近日開幕，找來4位米其林級廚師團隊坐鎮，強調好人才、好食材、好味道，招牌餐點則端出生滾粥、撈麵及煲仔飯，讓民眾品嘗道地又平價的港式料理。

老廣餐飲總經理朱忠義指出，店內6位點心師傅就有4位來自於米其林廚藝團隊，隨著疫情趨緩，剛好開店籌備完成，6月中旬正式對外的營業。而特別感謝醫護人員站在第一線為台灣醫療的打拚，醫護人員憑有效證件來店用餐，老廣招待廣東四大名點四選一。

此外「老廣片皮鴨二吃」原價1280元＋10％，醫護優惠只要980元＋10％，限內用、需於前3日預訂！民眾滿五百元也可享有抽獎活動，通通有獎，獎項多達20幾項經典港式招牌讓民眾嘗鮮。

老廣必嘗廣東四大名點燒賣、蝦餃、瑤柱珍珠雞跟蘿蔔糕，「老廣片皮鴨二吃」則採用宜蘭櫻桃鴨，肉質細嫩、油脂均勻分布，經火烤後皮脆且肥而不膩，烤鴨麵皮也隨當季蔬食手工揉捏至細緻光滑，每日限量。

另外，南部鮮少品嘗到真正道地的港式煲仔飯，老廣「臘味煲仔飯」不僅能吃到米飯鮮甜，還有獨特的鍋巴香，口味上也增添許多新選擇，如「臘味北菇滑雞飯」，粥品基底由三款不同品種的生米組成，熬煮兩個半小時，達到米水交融，米粒融化在水中使得粥品新鮮綿滑，同時保有食材的鮮甜，考驗著廚師的功力。

招牌港式甜品，有別於傳統市售的「楊枝甘露」，老廣嚴選新鮮芒果與葡萄柚，飽滿果肉纖維多汁有料，絕對是沁涼解熱的消暑聖品。想補充膠原蛋白的女性，「雪耳桂圓露」也是不錯的選擇，有滋陰補腎、潤肺生津等效果。

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(中時 )