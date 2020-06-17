美國商務部15日宣佈新規，允許美企與華為就5G標準制定進行合作。根據環球網報導，美國商務部方面指出，根據工業與安全局（BIS）的新規，美企在與華為公司接觸前將不需獲得許可證。對此華為也在16日晚間發表聲明回應指出，華為的態度是一貫的，願意與包括美國廠商在內的技術同行，就新技術的標準進行坦誠的討論和交流，為人類社會的科技進步作出貢獻。

回顧美國官方的表態，是從15日由美國商務部發布公告，修改美企與大陸科技巨頭華為展開業務的規定，允許美企和華為可合作制定5G網路標準。

而美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也公佈1項新規定，確保美國電信企業可更全面地為電信產業標準開發活動作出貢獻。羅斯在最新聲明中提到，美國在標準制定方面的參與和領導影響 5G、自動駕駛汽車、人工智慧（AI）與其他尖端技術的未來。

此外，該聲明中也強調美國不會放棄全球創新的領導地位，將致力於通過鼓勵美國工業充分參與並倡導美國技術成為國際標準，來保護美國國家安全和外交政策利益。

(旺報 )