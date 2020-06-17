北市錢櫃KTV林森店4月26日大火造成6死慘劇，事發至今51天，董事長練台生仍未與罹難者家屬和解，北市議員羅智強今在臉書爆料，早在2月25日錢櫃就已經公告因人力過剩放年假，無年假者放無薪，卻未向北市勞動局通報無薪假，「柯文哲市長，台北市勞工局，對練台生，可以硬一點嗎？」

羅智強在臉書指出，已經好一陣子，沒有練台生的新聞，這就是現在台灣，媒體大亨的SOP，只要神隱，只要「拖」，就可以大事化小，小事化無。

羅智強說，在這個時刻，才能彰顯「自媒體」的重要，如果沒有自媒體，台灣將會是一個「媒體寡頭」的時代。

（圖／翻攝羅智強臉書）

他爆料，有錢櫃員工，私訊錢櫃的內部網站截圖給他，原來早在2月25日，錢櫃就已經公告「人力過剩放年假，無年假放無薪」，詢問台北市政府錢櫃有通報無薪假，勞工局的回覆是「沒有」。

羅智強說，練台生既然要放無薪假，怎麼會偷偷摸摸，連通報都不敢？他已請台北市勞工局調查錢櫃實施無薪假的人數，有沒有依法與勞工協商、書面約定。「柯文哲市長，台北市勞工局，對練台生，可以硬一點嗎？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)