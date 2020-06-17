大陸自2012年召開十八大宣示懲治政治貪腐的決心後，厲行對貪腐、違紀官員查處的行動，讓不少高層官員中箭落馬；其中，重慶公安局更是被視為政壇黑洞，近6任公安局長有4位落馬，僅有1位「善終」，是名符其實的「高危」職位。中共中央紀委和國家監察委在14日發出消息稱，現任重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀，目前正被查處。

中紀委和國監委14日發出的消息中，並無交代鄧恢林涉案的具體細節，不過消息發布的當下，重慶市公安局的網站上還未將鄧恢林的簡歷資料撤下；鄧在同月12日仍出席主持重點建議督辦會。有陸媒稱，當天鄧與武漢公安局原副局長的夏建中被查，兩人曾一起在湖北公安系統工作，但報導並未透露兩者是否有關連。

鄧恢林這次落馬其實並非空穴來風，過去曾有傳言認為鄧是前中央政法委書記周永康「集團」的一員。但在2013年，周永康因嚴重違紀被查處後，時任宜昌市政法委書記的鄧恢林積極參與辦案，立下功勞，但此舉也被外界解讀為主動跟周永康「切割」。

此次鄧恢林被查，已是1997年重慶升格直轄市以來，第4位落馬的公安局長，更是自薄熙來主政時期發生王立軍事件以來連續3任公安局長落馬；如果算上受薄熙來事件影響而「軟著陸」的劉光磊，升格直轄市後的重慶市公安局長一職，只有2001年時任重慶市委常委兼政法委書記、公安局長的陳邦國一人「善終」，該職位堪稱是「政壇黑洞」。

薄熙來案，前重慶公安局長王立軍也被判有期徒刑15年。圖為2013年8月24日，他出庭作證。（圖／中新社資料照片）

接任陳邦國職位的朱明國，在2001年由海南省副省長調任重慶市委常委兼公安局長，接著在2006年任廣東省紀委書記，任職長達5年；朱明國在廣東政壇一帆風順，直到2014年他時任廣東政協主席時被查，最後在2017年被判處「死緩」並沒收財產，在重慶與其搭檔5年之久的公安局副局長文強更是慘遭判處死刑。

朱明國後，時任貴州省委常委兼公安廳廳長的劉光磊接任，不過僅任職短短2年，在2009年3月，其公安局長職位，就被薄熙來安排給了追隨他到重慶的王立軍。此時重慶市公安局長的「落馬魔咒」並未止息，2012年爆發轟動一時的王立軍「出走」美國駐成都總領館事件，從而揭開薄熙來案的序幕；王立軍則先是被除去市公安局局長職務，保留徒有頭銜的副市長虛職，並接受「休假式治療」，最終在2012年9月被依濫用職權、收賄、徇私枉法以及叛逃等罪判處15年。

而劉光磊在2012年6月被免去市委常委職務，轉任重慶市委農村工作領導小組組長、市委農工委書記。直到隔年才擺脫薄案影響再次「入常」，最後在2018年以重慶市政協副主席職位退休。

王立軍出走、薄熙來被免職後，由青海省副省長兼公安廳廳長何挺作為王立軍的繼任者，主要負責清除王立軍的影響；不過他也並未能安然在這個職位上挺過，主因是他在任期內配戴各種名錶，被網友戲稱是重慶「表叔」。

在2017年6月鄧恢林就任前夕，何挺被重慶市政府免去職務。同年10月，中央紀委監察部網站公告消息稱：何挺因違反黨的多項紀律，決定給予免除重慶市副市長、市公安局局長職務，並開除黨籍，收繳違紀所得。

這次鄧恢林再度於重慶公安局長落馬，讓外界譁然，有觀點認為，不斷有人栽在這個職位的主因與政法系官員的職業特殊性和近年中共清理的周永康等政法系遺患應該有莫大關係。

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(中時電子報)