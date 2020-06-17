隨著氣溫逐漸升高，不少人都會狂灌冷飲或大啖冰品消暑，其中冰涼的西瓜也相當受歡迎，但保存千萬要注意！大陸武漢1名劉姓婦人近日在市場買了特價西瓜，當天吃完後還剩下一大半，便暫時放進冰箱冷藏，過了2天再拿出來繼續吃，不料她第2天起床後竟出現雙腿乏力症狀，不僅連路都走不了，全身還不停顫抖，差點丟了性命。

大陸《工人日報》報導，家住武漢的劉婦年約50多歲，平時生活相當節儉，所以她近日上市場時發現西瓜在特價，便不假思索地買回家，結果卻吃不完，只好先放進冰箱存放；2天後，婦人繼續把剩下的西瓜吃完，沒過多久就出現發熱、畏寒等症狀，但她當下不以為意，沒有立即到醫院檢查。

沒想到，劉婦隔天起床就覺得兩眼發昏、雙腿乏力，連行走都有困難，全身還不停發抖，嚇得趕緊就醫。醫生檢查發現，劉女到院時已出現休克血壓，體內感染指標為正常值的數千倍，顯示患者有嚴重細菌感染，若細菌從腸道進入血液，可能引發敗血症、感染性休克，恐有生命危險。所幸患者經過搶救，已逐漸恢復中。

報導指出，冰箱雖然可以減緩食物孳生細菌，但也有部分細菌喜歡在低溫環境生存，例如沙門氏菌、耶爾森菌、志賀菌，以及李斯特菌；此外，冰箱中還存在黴菌、金黃色葡萄球菌、腸桿菌等，因此一定要將冷藏室進行區分，把生熟食分開存放，並定期清洗冰箱，才能避免在享受美食的同時，也把細菌一起吃下肚。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)