黃鴻升（小鬼）四年前與「天氣女孩」妞妞傳出緋聞，當時他曾公開表示對方是自己「喜歡的類型」，無奈「鬼妞戀」僅維持三年就告終。近日本刊接獲爆料，感情空窗一陣子的小鬼，與「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）熱戀中，本刊也直擊他不只一次進入峮峮住家的社區過夜，且總是鬼鬼祟祟深怕被發現，對新戀情非常小心翼翼。

六月八日晚間十點三十九分，本刊直擊小鬼拿著感應卡，小跑步進入位於台北市六張犁的某住宅社區。當天稍早，小鬼在台中主持購物網站的直播節目，對照粉絲拍攝的照片，可以看出他的穿著打扮沒有更換，應該是工作一結束便直奔該社區。

峮峮曾參加《綜藝玩很大》錄影，與小鬼、李易是同隊好戰友。（圖／翻攝自峮峮IG）

隔天中午十二點零三分，戴著口罩的小鬼走出社區，以犀利的眼神快速掃視有無可疑人車。約二十分鐘後，女主角峮峮輕裝現身，還穿著與小鬼同款的鞋子，十分鐘後，便拿著包裹返家。

另外，本刊在五月二十九日晚間九點十二分，也捕捉到戴著黑色口罩的小鬼，熟門熟路地進入峮峮居住的社區，且一待就超過十四個小時，直到隔天早上十一點十九分才離開。

今年30歲的峮峮，是中華職棒「中信兄弟」啦啦隊員，被許多球迷封為「啦啦隊界的林志玲」。（圖／翻攝自峮峮臉書）

當天衣著和前晚一模一樣的小鬼，出門時眼神迅速地掃視門口附近的車輛，接著走到一旁的路口搭乘計程車，回到位於忠孝東路四段的自家服飾店附近。小鬼離開後約半小時，穿著紅色小洋裝、戴著口罩的峮峮也步出社區大門，到附近的便利商店領取包裹後即返回住處。

其實，早在三月六日深夜十一點多，本刊就直擊李易和小鬼等藝人朋友餐敘時，峮峮坐在小鬼身邊；報導出刊後，本刊便接獲「峮峮是小鬼的現任女友」的消息。三月三十一日晚間，本刊也曾目擊小鬼在台北市忠孝東路搭計程車，前往六張犁一帶，下車後迅速地往基隆路方向快步前進，隨即消失在夜色中，判斷當晚小鬼的目的地，極有可能就是峮峮住處。

3月底本刊曾捕捉到小鬼與峮峮一同到李易的工作室聚餐，兩人有說有笑非常開心。（圖／本刊攝影組）

現年三十歲的峮峮，比小鬼年輕六歲，曾是《大學生了沒》節目班底，現為中華職棒的「中信兄弟」啦啦隊員，上圍有三十二D的她，被稱為是「啦啦隊界的林志玲」，在台灣和日本都有不少粉絲。四年前剛成為啦啦隊員的峮峮，憑著一支球場應援影片暴紅，只見影片中的她，胸前鈕扣快要爆開，豐滿的胸部隨著舞步起伏，讓人看了跟著晃到頭暈。

身材很有看頭的峮峮曾發行寫真集，擁有35萬名IG粉絲的她，日前還搞笑發文表示「疫情後會閃婚」。（圖／翻攝自峮峮IG）

去年峮峮推出寫真集《一見峮心》，當時小鬼還幫她寫了「山高之人氣、君子皆好逑」的推薦文。今年初她受訪時表示，因為啦啦隊的工作很忙，自己的個性又很宅，已單身快三年；她還透露擇友條件是「不要太瘦、膚色健康、個性MAN一點」，與小鬼十分吻合。

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(中時電子報)