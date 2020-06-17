黃鴻升（小鬼）四年前與「天氣女孩」妞妞傳出緋聞，當時他曾公開表示對方是自己「喜歡的類型」，無奈「鬼妞戀」僅維持三年就告終。近日本刊接獲爆料，感情空窗一陣子的小鬼，與「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）熱戀中，本刊也直擊他不只一次進入峮峮住家的社區過夜，且總是鬼鬼祟祟深怕被發現，對新戀情非常小心翼翼。

桃花頗旺的小鬼，出道以來有過多段戀情，最為人知的，就是與楊丞琳那一段學生時期的初戀，兩人至今仍維持難得的好情誼，令人稱羨。

四年前，當時二十五歲的「天氣女孩」成員妞妞，被媒體直擊進出小鬼家過夜十一個小時，兩人雖解釋彼此是「住同一棟大樓的鄰居」，卻也鬆口互誇對方，妞妞讚小鬼是「非常照顧後輩，是很窩心的前輩」，小鬼則直言妞妞是「喜歡的類型」。

唯一讓小鬼承認的一段戀情，就是學生時期與楊丞琳的那段初戀，兩人現在仍是好友，楊丞琳婚後還上《綜藝玩很大》與小鬼扮親密。（圖／三立提供）

雖然小鬼曾說過「如果談戀愛被媒體拍到就會承認」，不過「偶包」超重的他，對戀情一向謹慎小心不肯公開。他曾表示，至今從未體驗過一起出門、大街牽手和出國旅遊等約會方式，過去唯一的一次出門約會，是騎機車載女友去士林夜市，但他從頭到尾沒脫安全帽也沒下車。小鬼和妞妞交往的期間，唯一做過的「公開」行徑，就是一度把私人臉書的感情狀態改為「穩定交往中」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)