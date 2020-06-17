黃鴻升（小鬼）四年前與「天氣女孩」妞妞傳出緋聞，當時他曾公開表示對方是自己「喜歡的類型」，無奈「鬼妞戀」僅維持三年就告終。近日本刊接獲爆料，感情空窗一陣子的小鬼，與「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）熱戀中，本刊也直擊他不只一次進入峮峮住家的社區過夜，且總是鬼鬼祟祟深怕被發現，對新戀情非常小心翼翼。

如今愛情得意的小鬼，兩年前加入《綜藝玩很大》擔任小隊長，在節目中與另一小隊長KID賣力演出，迎來另一個事業高峰。去年四月，KID因當兵暫別演藝圈一年，期間常開玩笑表示「很怕小鬼搶飯碗」，但也傳出兩人有「瑜亮情節」。

KID曾在臉書語帶酸意地說，小鬼笑的時候不露牙齒才能成為偶像。（圖／翻攝自KID臉書）

據悉，今年三月退伍的KID，回歸《綜藝玩很大》後，有時會虧工作人員「比較偏心小鬼」；另外有不少觀眾認為，小鬼因為過於認真，在節目中的表現比較不好笑，KID回來之後「節目好看很多」。在KID重返《綜藝玩很大》的第一集中，小鬼要和他一同走路回台北，據傳愈走愈累的兩人都有點火大，在鏡頭外幾乎呈現「玩到翻臉」的狀態。

日前KID在參加《木曜四超玩》錄影時，向邰智源自爆和小鬼有嫌隙。（圖／翻攝自YouTube）

五月間KID和小鬼等人隨節目出外景，事後KID在臉書貼出合照並發文「你們的偶像又不露牙齒了！難怪我們其他人都不能踏上偶像成功之路。」剛好照片中的八名藝人，只有小鬼沒有露齒微笑，KID的這段話，令人嗅到些許酸酸的味道。此外，日前KID在錄《木曜四超玩》時，也向邰智源表示「與小鬼有嫌隙，跟坤達好一點。」小鬼自二○○六年主持《娛樂百分百》以來，都秉持「老二哲學」的工作模式，未來他與KID還會有什麼互動，值得觀察。

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(中時電子報)