本刊接獲爆料，感情空窗一陣子的黃鴻升（小鬼），與「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）熱戀中，愛情得意的小鬼，兩年前加入《綜藝玩很大》擔任小隊長，在節目中與另一小隊長KID賣力演出，迎來另一個事業高峰。

不過去年四月，KID因當兵暫別演藝圈一年，期間常開玩笑表示「很怕小鬼搶飯碗」，但也傳出兩人有「瑜亮情節」。娛樂圈中，也有些藝人因一起主持而傳出了不合：

例如李詠嫻和Melody主持外景節目《媽媽咪呀》時看似有默契，卻被工作人員爆料2人不僅常在鏡頭前起爭執，私下也會因主持風格而有不同意見。

季芹和何妤玟也曾傳不合拍，多年前2人與王仁甫、孫協志一起主持綜藝節目《少年兵團》時，就傳出互看不爽，近年2人主持《明星便利店》時，坦承當年確有其事。

至於李沛旭與王仁甫過去合作時也曾傳出不愉快，王仁甫曾在臉書暗批《白日夢冒險王》的主持搭檔李沛旭「難搞、有大頭症」，且錄影時會亂發脾氣，揚言「不再合作」。

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(中時電子報)