台中市政府社會局委託「天主教善牧基金會」所設立的「親心家園」，專門收置遭家暴婦女，如今卻有婦女淚訴，雖然政府有補助餐費，但她們早餐吃的竟是猶如冰塊的過期吐司、發黑的香蕉，園區內的「生活輔導員」還擅改吐司的有效期限，甚至逼迫她們刪除手機內的資訊，「我們感覺像住在監獄，有人還說寧願回去被老公打，也不要住在這裡。」

6月初，陳小姐（陳女）申請的保護令終於如願核准，然而，已在親心家園住了一個月的她，卻立刻打包行李，此時此刻，不想在家園多待一秒，因為這個本應該給予她庇護及溫暖的避風港，卻被她視為比家暴還可怕的地獄。

台中社會局委託成立的「天主教善牧基金會」，目前由前高鐵董事長歐晉德擔任董事長，全台共有43個服務據點，專門收容家暴民眾以及弱勢邊緣者。（圖／翻攝善牧基金會官網）

陳女說，因為懷疑另一半外遇、嫖妓以及賭博，她和老公長期爭吵不斷，但老公不曾動手，直到今年初，丈夫變本加厲多次對她施暴，陳女不但被打到全身是傷，丈夫最後甚至拿殺害小孩作為要脅，讓她身心俱疲，陳女撥打113求助於台中市社會局，上個月社工將陳小姐安置位在台中市南區的「親心家園」，這裡還住著另外7位與陳女同樣被丈夫家暴的婦人。

陳小姐控訴，「親心家園」給他們吃的早餐吐司，不但過期，竟然還被竄改有效期限，初期進住的家暴被害人，遭生活輔導員控管出入時間，還嚴格檢查手機，甚至在言語上冷嘲熱諷家暴被害人，簡直就像監獄般。

家暴婦控訴，親心家園生輔員直接用貼紙將原本的有效期限蓋過去，企圖遮掩給予過期食品的行為，但原本的日期清晰可見，「以為我們都瞎了眼？」（圖／讀者提供）

對於陳小姐的指控，台中市社會局家防中心調查後表示，因為考量家暴被害人安全，個案入住時皆須簽署保密協定，關閉手機定位功能，避免暴露庇護所位置；另對於食材遭控過期或發黑一事，善牧基金會強調食材均由生輔員購買及控管，每日皆定期檢查食物生鮮度，未發生食材過期情形。

此外，考量庇護所屬團體生活，確有規定個案出入家園時間，但逾時者按門鈴仍可入園，未有限制人身自由情形；另因衛浴臨近寢室，為避免影響其他個案，的確有規定洗澡時間，但並未限制使用長短。如果個案對服務有意見，均可透過意見箱向家園或直接向家防中心反映。

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(中時電子報)