被罷免的高雄市長韓國瑜，成為中華民國史上首位被罷免的直轄市長。在罷韓通過當天，高雄市議會議長許崑源也不幸墜樓身亡，對比綠營喜不自勝，藍營一夜頓失高雄府會兩大龍頭，士氣陷入低氣壓。

國民黨主席江啟臣向高雄市民致歉，坦言國民黨沒能好好珍惜高雄市民寬厚託付，強調從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，爭取高雄人的信任。我對政治向來冷感，也不愛評論政治，因為我過去常接觸政治人物，看過很多人說一套、做一套，為謀取私利，無所不用其極，當然各黨也都有好人和壞人。

我向來篤信政治人物身在公門好修行，能替民眾做不少好事，也曾引用佛教四大菩薩，地藏菩薩、觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩所各自代表的「大願力」、「大悲心」、「大智慧」及「大行力」（意即行動），說明我個人認為一位好政治人物應具備的條件。就算政治既現實又殘酷，政治人物起碼也要自我期許「小願」、「小悲」、「小智」、「小行」，才不愧對於人民的託付。

看見藍綠選民為了罷韓，幾家歡樂幾家愁，心裡感觸頗多，畢竟台灣每兩年就選舉一次，常有選民被政治人物操弄，視敵對政黨候選人為寇讎，對手甫當選，就立即發動罷免，矢言拉對方下台，完全都不擔心冤冤相報。問題是，新冠肺炎疫情全球肆虐，世界經濟正岌岌可危，台灣的時間、精力、心思都放在政治惡鬥，還有多少人想到「慈悲心」、「行大願」、「大行力」？

韓國瑜行事風格相當獨特，堪稱近年台灣政壇的「異數」，喜歡他的韓粉對他死心塌地，討厭他的人恨不得他早日從政壇消失；回顧韓國瑜參選高雄市長，憑藉的是高雄人對民進黨執政二十年以上，希望換人做看看，然而韓國瑜一上任就遭質疑不認真拚市政，偏偏他又跑去選總統，很難替自己辯護，一年多後就被罷免。

儘管韓粉認為，韓國瑜才上任第一年，就要求他交出亮麗成績單，相當不公平，但平心而論，其實韓國瑜能做的事情很多，就算剛上任，也仍能透過規劃幾件令人民有感的建設，宣示拚市政的決心。

我曾建議韓陣營，將旗津碼頭升級成高雄「漁人碼頭」，也可以讓高雄市銀行配合「庶民經濟政見」，開辦工商農業小額貸款，鼓勵創業、增加就業，讓高雄在地經濟起飛，吸引北漂青年回高雄就業，更能爭取年輕人認同。

儘管現在講得再多，已無助改變「罷韓」事實，但我仍由衷期待新的高雄市長更多點經濟、少些政治，畢竟全球經濟前景仍不明，朝野若繼續惡鬥，受害的必然是全民。

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(中時電子報)