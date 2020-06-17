家暴被害人陳小姐控訴台中市社會局委託「天主教善牧基金會」所經營的親心家園，不但居住空間狹小，剛入住時還被嚴格限制出入，連洗澡洗衣服的時間也會管制，打電話也得要報備同意才行。

陳小姐透露，她住進親心家園時，與其他3人擠在約2坪大的房間內，睡的是上下鋪的木板床，空間相當狹小。「我十分想念小孩，又擔心前夫對小孩施暴，所以心情低落，天天以淚洗面，對於環境或是飲食，根本沒有任何要求，只希望能有地方可躲，不會再遭受到丈夫的惡言相向與拳打腳踢，沒想到好不容易脫離恐怖的丈夫，卻來到另一個宛如監獄的地方，這裡根本不是讓我們療傷止痛，而是2次傷害。」

受家暴婦女住進親心樂園後簡直傻眼，四個人擠在二坪的小房間內，睡的是上下鋪的木板床，空間相當狹小。（圖／讀者提供）

陳女控訴，她們這些受到家暴婦女，每天要在規定的時間內洗澡、洗衣服，更誇張的是，生活輔導員也不准她們隨意對外通話聯繫，需經報備同意才能打電話，「通話時，生輔員還會在一旁如影隨形，美其名是關心，但就像是被監聽一般。」

已經有32年的歷史，善牧基金會在全台共有43個服務據點，基金會董事長目前由前高鐵董事長歐晉德擔任，專門提供兒少和婦幼保護、收出養服務、新住民家庭和原住民家庭服務等，同時也會協助防治人口販運等。

本刊調查，善牧基金會早在1992年即在北市成立全台第一所婦幼緊急庇護中心「安心家園」，1998年又在台中成立親心家園，為中部的婦幼與少女提供庇護服務。

針對陳小姐的指控，台中市社會局家防中心調查後表示，因為考量家暴被害人安全，個案入住時皆須簽署保密協定，關閉手機定位功能，避免暴露庇護所位置；另對於食材遭控過期或發黑一事，善牧基金會強調食材均由生輔員購買及控管，每日皆定期檢查食物生鮮度，未發生食材過期情形。

此外，考量庇護所屬團體生活，確有規定個案出入家園時間，但逾時者按門鈴仍可入園，未有限制人身自由情形；另因衛浴臨近寢室，為避免影響其他個案，的確有規定洗澡時間，但並未限制使用長短。如果個案對服務有意見，均可透過意見箱向家園或直接向家防中心反映。

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(中時電子報)