家住台中的陳姓女子（陳女），日前因遭老公家暴，被安置在台中市政府社會局委託設立的「天主教善牧基金會親心家園」，人生原本已經不幸她，沒想到住進親心家園後，又是另一場噩夢的開始，陳女控訴，她在偶然的機會發現，親心家園提供的早餐吐司竟然已經過期，令人氣憤的是，家園內的生活輔導員還竄改吐司有效期限。

「最扯的是吃的東西！」陳女表示，6月3日的早餐時間，她從生輔員手上接過擺著果醬、肉鬆和白吐司的餐盤，正當她以為可以享用美味早餐時，卻發現吐司竟然是冷凍的，而且硬的跟石頭一樣，敲擊桌面還會發出「扣！扣！扣！」的聲響，根本無法下嚥。

正在納悶「怎麼吃」的同時，陳女無意間看到吐司包裝袋標示的有效日期已經過期7天，陳小姐懷疑，之前曾經有2、3位婦人莫名拉肚子，可能就是吃了過期食物。

家暴婦控訴，親心家園生輔員將吐司包裝袋上的原始有效日期標籤撕掉後，直接在沒撕掉的貼紙上，用簽字筆寫上「捏造日期」，實在很誇張。（圖／本刊繪圖組）

陳小姐指控，她後來還發現親心家園的工作人員，甚至撕掉吐司包裝上原來的有效日期標籤，再直接用簽字筆寫上「自訂的有效日期」，「簡直把我們這些受家暴婦女當成塑膠的，還是以為我們都瞎了眼？」

不只提供過期吐司，親心家園還數度端出爛掉的水果。陳小姐說，親心家園給她們吃的香蕉全都是發黑的，根本沒人敢吃，生輔員自己剝開香蕉看到裡頭都爛掉了，才將香蕉丟掉，我們在外無依靠，害怕被親心家園趕出門，大家都敢怒不敢言。

「補助的錢都用到哪裡去了？」陳小姐說，其實政府有補助餐飲費用給住進親心家園的安置對象，早餐是50元，中、晚餐各80元，「怎會給我們吃過期麵包和壞掉的水果？」

陳女等受家暴婦女不滿，想要打電話還需要向生輔員報備同意，通話時，生輔員也如影隨形在旁，就像是被監聽。（圖／讀者提供）

對於陳小姐的指控，台中市社會局家防中心調查後表示，因為考量家暴被害人安全，個案入住時皆須簽署保密協定，關閉手機定位功能，避免暴露庇護所位置；另對於食材遭控過期或發黑一事，善牧基金會強調食材均由生輔員購買及控管，每日皆定期檢查食物生鮮度，未發生食材過期情形。

此外，考量庇護所屬團體生活，確有規定個案出入家園時間，但逾時者按門鈴仍可入園，未有限制人身自由情形；另因衛浴臨近寢室，為避免影響其他個案，的確有規定洗澡時間，但並未限制使用長短。如果個案對服務有意見，均可透過意見箱向家園或直接向家防中心反映。

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(中時電子報)