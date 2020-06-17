台中有數名家暴被害人因為家庭問題無家可歸，社會局將她們收容安置在委外經營的「天主教善牧基金會親心家園」，但如今卻有家暴被害人出面控訴，入住庇護所初期遭嚴格控管門禁，也不得隨意對外聯繫，讓遭家暴婦女無法見到小孩一面，很擔心親骨肉的安危，身心煎熬的她們痛批：「寧願回家被打，也不願意受到思念小孩的痛苦。」

外籍配偶阿越（化名），嫁來台灣後，經常遭丈夫毆打，前陣子也被安置到「親心家園」。她控訴，由於之前曾看到孩子身上有莫名的瘀青，所以住進親心家園後擔心小孩也遭受虐待，因此曾經拜託社工幫忙，但社工查都不查，直接說是摔傷，也不願意協助孩子驗傷，甚至從此不讓她再去看小孩。

阿越說她根本無法走出親心家園，一度連續3個月完全不知道小孩的狀況，卻求助無門，「我寧願再回到丈夫家被打被罵，至少可以看到小孩，都比這裡好多了！」

同樣遭到老公家暴的婦人阿美（化名）更砲轟，她住進親心家園時，手機裡原本保存丈夫家暴證據，卻被生活輔導員蠻橫的將手機還原成原廠設定，以致全部資料都消失不見，「她們（生活輔導員）沒有協助幫忙就算了，還不尊重我們，把我們當成犯人對待，真的讓人無法接受。」

另一位不願具名的受暴婦女表示，每一位受家暴婦女住進親心家園後，1、2個禮拜後，生輔員就會要求她們出外找工作或是搬出去，然而有些人根本沒有謀生技能，怎麼有辦法找到工作，生輔員非但不安慰、協助，有時還會冷嘲熱諷，實在有夠刻薄。

天主教善牧基金會的公益廣告中，主打著「愛讓我留下」，如今陳小姐等受家暴婦女卻哭喊著「我想要離開」，主管機關實應立刻通盤檢討，親心家園的制度以及生活輔導員的素質，全面防止受家暴婦女再次受到傷害。

針對指控，台中市社會局家防中心調查後表示，因為考量家暴被害人安全，個案入住時皆須簽署保密協定，關閉手機定位功能，避免暴露庇護所位置；另對於食材遭控過期或發黑一事，善牧基金會強調食材均由生輔員購買及控管，每日皆定期檢查食物生鮮度，未發生食材過期情形。

此外，考量庇護所屬團體生活，確有規定個案出入家園時間，但逾時者按門鈴仍可入園，未有限制人身自由情形；另因衛浴臨近寢室，為避免影響其他個案，的確有規定洗澡時間，但並未限制使用長短。如果個案對服務有意見，均可透過意見箱向家園或直接向家防中心反映。

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(中時電子報)