台股近期三大法人總是不太同步，六月初外資在台股是鐵了心的要賣，但上周四（六月十一日）、上周五（六月十二日）台股都下跌中，外資則堅持每日都買超，在這種情況下，台股會有什麼變化呢？

台股上周與美股的聯動關係還是比較緊密，主要是因為美國國內民眾抗議情勢不降反升，加上疫情讓投資者仍有疑慮，因此上周美股四大指數整體下跌了將近二％。

台股上周四及周五因此跟著高點震盪，周線終止連三紅，收了黑Ｋ，但台股短線來看，外資的動作依舊買超居多，甚至周四與周五兩日外資也是持續買超，一些受外資青睞的個股，表現依舊不俗。

上周三大法人在上市類股中，共買超三百零七．五八億元，其中外資買超二百九十八．八六億元，自營賣超九．三億元，投信買超十八．○二億元。

外資在台股的買超動作稍有下降，若擔心本周外資又轉買為賣的話，阿水分享簡易判斷法：

第一、台幣匯率上周五稍稍走貶，代表接下來台股即使上漲，短線上資金流有減弱，要再一飛衝天的機會就小了一些。若本周一開盤後，台幣一路走升，這時候台股的上漲力道就會偏強，也比較不容易開高走低。

第二、台股若持續守穩月線，代表外資的賣壓，多屬於逢高獲利出脫，而非不得不出，可以多觀察加權指數與台積電的月線。這兩指標若都能穩穩守住，則代表外資的買方力道還是偏強，暫時不用太擔心。

阿水繼續分享獨家法人資金流向資料，附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

上周提到多觀察各類股的龍頭股，從資金流來看，都是各大類股的龍頭股在受益，若本周外資不因國際情勢而轉買為賣的話，可多注意這類龍頭類股。

整體來說，台股受美股的影響近期還是較多，若美國股市持續震盪，台股免不了上沖下洗，投資朋友不宜躁進，可用這三種方式挑股：

第一、股價創新高，成交量也得創新高，否則容易曇花一現。

第二、若國外疫情再起，較不受疫情影響、如５Ｇ概念股還是較好的防守類股。

第三、挑強但不追高，股價強代表剛突破盤整區，但已經拉一大段上去的股票，短線上還是先觀望，以免加權修正時這些衝高的個股會第一個拉回整理。

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(中時電子報)