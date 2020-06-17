雖然王文淵對於今年將遇到3個挑戰的石化業景氣看法悲觀，甚至台塑四寶的股東會都認為今年不景氣，但業內人士認為台塑早已到了新底部，接下來不會再差，將會臨來台塑新的契機。

「他（王文淵）講話一向非常保守，即使營收不算太差，他也不會把話說得太滿，如果預期非常差，他就會講台灣快要毀滅。」1名熟識王文淵的業內人士，反而將王文淵的話解讀為「2020年台塑四寶的整體表現都不會太差。」

被稱為「台塑四寶」的台塑、南亞、台化、台塑化，是台塑集團核心事業體。圖中左起為台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源及台塑化總經理曹明。（圖／報系資料照）

成立66年的台塑集團，是世界六大石化王國之一，歷經多次石化景氣大循環，仍年年獲利，去年台塑四寶總營收1兆4600億元，雖是近5年的新低，仍賺進1271億元。

「石化業有90％的成本來自原料，10％則是裂解及運輸的成本。」該業內人士說。因此，今年油價從1月的每桶（約159公升）六十八美元一路慘跌，西德州原油（WTI）期貨價格甚至在四月出現每桶-37美元，如今雖回到每桶40美元上下，台塑經營團隊仍神經緊繃。

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(中時電子報)