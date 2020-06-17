台塑四寶中，目前以台塑化壓力最大。2019年台塑化年營收6460億元，比2018年衰退15.8％，創下5年來新低。台塑化董事長陳寶郎在5月29日的股東會中坦言：「我從事這個行業這麼多年，從沒遇過這種事（負油價）。」「今年石化業景氣非常不樂觀。」

依此說法，2020年可能比2019更糟，主因是大家都不出門消費，飛機也不飛，對原油的需求大幅減少，而台塑化為石化業最上游的裂解廠，承受油價落差及庫存的壓力最大。

跟在台塑化之後舉行的台化股東會，則透露「利空面將有緩解」。台化副董事長洪福源說：「後疫情時代，各國陸續解封的同時，伴隨各種刺激經濟的政策，加上產油國擴大減產等原因，台化在下半年的營運將慢慢好轉。」

台塑董事長林健男認為，今年第三季德州石化廠的利差可望擴大。（圖／翻攝自台塑官網）

接著登場的台塑股東會，對前景看法更加明朗。台塑董事長林健男日前指出，「下半年的表現絕對優於上半年。」主因是全球疫情趨緩，加上原油價格已從5月低點大漲超過一倍，且第三季美國德州廠的利差可望擴大。

不過，林健男也點出還有變數，包括疫情是否再次爆發、OPEC（石油輸出國家組織）是否履行減產協議、美陸貿易戰是否發酵，以及ECFA（台海兩岸經濟架構協議）的早收清單是否終止等。

而台塑四寶中唯一第一季沒有虧損的南亞，6月12日舉行股東會，對今年營收最樂觀。董事長吳嘉昭指出，「雖然受疫情波及，但受惠5G相關概念應用，預計今年的整體營運將優於去年。」

在路易斯安那州的石化園區正式完工後，六輕石化的比重就會降低。（圖／翻攝自Google Map）

整體而言，台塑四寶皆保守預估下半年表現平穩。值得留意的是，「OPEC成員與俄羅斯協議減產，導致油價快速回升，裂解廠成本隨之上升，但市場需求的量跟不上油價上升速度，間接壓縮裂解廠的利潤。」石化業內人士透露。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)