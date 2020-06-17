被《華爾街日報》視為亞太地區石化業最具權威分析師的「棣邁產業顧問」總經理何耀仁，對台塑四寶有更大膽的預測，他說：「今年疫情是台塑四寶新的底部，第三季獲利肯定能轉正，台塑和台化甚至有機會提前在第二季轉正。」

何耀仁認為，「台塑今年EPS（每股稅後盈餘）應可回到3元多，表示第二季EPS要賺將近1元，第三季EPS也要1元多，第四季可能就賺得比較少。」「南亞今年也不會太差，EPS應該會有2至3元，它有玻纖布、銅箔、ＰＣＢ等產品，且電子化學部分已占營收39％，最大問題是籌碼比較亂、股本比較大。」

明星分析師何耀仁相當看好台塑四寶今年的表現。（圖／何耀仁提供）

「台化EPS應該會回到2.5元至3.5元，台塑化EPS則會回到1元多，雖然台塑化煉油事業部目前尚在辛苦階段，但乙烯、丙烯還是會賺錢，四寶狀況都不會太差。

台塑德州乙烷裂解廠主要由台塑美國主導，一年可生產120萬噸。（圖／報系資料照）

我從1998年看到現在，石化算是循環性產業，以前景氣差時，全年EPS都是損平或小賺幾毛錢。」何耀仁估計，台塑四寶的EPS今年仍有2至3元。「等路州廠全面投產後，預估每年會增加50億美元（約新台幣一千五百億元）的營收。」

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(中時電子報)