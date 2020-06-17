隨著中華電信在6月3日正式取得國家通訊傳播委員會（NCC）發放的5G執照，並預計在7月開台，為迎接5G世代中華電信也大舉徵才，錄取之數百位人員將於7月正式報到。

中華電信表示，除了拿到國內首家的5G執照，為展現力拼國家5G建設及技術應用的企圖心，對人才的招募也相當用心，希望能廣納社會各界菁英，中華電信總經理郭水義也親自與會校園招募面談會。郭水義強調並鼓勵年輕人應該在30歲之前進入一個制度完整的優質公司，才能有機會多元歷練。

自從發布線上校園徵才招募訊息後，陸續收到近2,000封社會新鮮人的履歷，面談會在中華電信台北總部舉辦，錄取人員將於7月正式報到。今年8月，中華電信會展開一波基層員工招募，需求的人數約600人。

中華電信在去年底時指出，去年有576名資深員工退休外，也規劃遞補1,400名人力，因應5G時代的人力需求，也將再招募1600名新血。

中華電信人才招募網址：http://www.cht-career.com/

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(中時電子報)