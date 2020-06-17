立法院將在下個會期，協商成立修憲委員會，對此，大陸國台辦強硬警告「膽敢以身試法，必遭嚴懲」。不過，大陸因新冠肺炎疫情損失重大，必須加速經濟復甦，香港問題也必須謹慎處理，台灣短期內只要避免擦槍走火的意外，倒不需要過於擔心兩岸軍事衝突，但這不表示蔡政府可以高枕無憂，眼前的平靜也有可能釀成未來更大的風暴。

民進黨立委王定宇曾放話，美國航母尼米茲號會在蔡英文五二○總統就職時，在台灣附近海域活動，展現對台灣的支持，但其實尼米茲號六月八日才離開美國本土航向亞洲，證明王定宇只是「大內宣」；外交部長吳釗燮針對「港版國安法」，妄言大陸下一步可能武統台灣，立委追問國安會消息來源卻無可考；六月九日，美軍C-40A運輸機穿越台灣領空，官方通訊社立即帶風向，報導「無論原因為何，此次飛行路徑顯示台美互信深化，政治意義重大。」

上述這些事實都說明了，民進黨人士不但自己迷信美國保護傘，還拿「美國保護」當迷幻藥餵食國人，以鞏固其「反中」心牆，殊不知這是以台灣安全做為美中對抗的賭注。

新冠肺炎疫情在全美失控，再加上連任壓力，迫使美國總統川普擴大打擊面，以「台灣牌」為主要策略，美國軍機、軍艦現身台灣附近海域已是「新常態」，台美關係顯得空前友好。美國前亞太助理國務卿羅素不諱言，有些美國人定位台灣是擾亂中共的「工具」；美國外交關係協會資深學人派翠克則撰文警示，在川普領導下，美國已成為「不負責任的利害關係人。」

蔡英文打著支援「反送中」、拒絕「一國兩制」的鮮明旗幟，在美國大力支持下以絕對優勢贏得連任，令中共及領導人習近平顏面盡失。中共評估過去在香港的節制並無太大效用，決定制定「港版國安法」，多少是對美台聯手抗中的報復性作為，也說明了美中台三邊關係牽一髮動全局，而這次交鋒的直接受害者，卻是七百多萬名香港居民。蔡英文的「今日香港，明日台灣」，即將成為典型的「自我應驗預言」，民進黨卻仍不能體察危機。

在美中兩強競爭中，多數國家拒絕選邊站，蔡政府卻一面倒向美國，甘願淪為美國的抗中工具。然而，處於劣勢的川普已無退路，只能不斷加倍賭注，做最後一搏，民進黨若如鴕鳥般盲目跟隨，解讀美國軍艦和軍機經常出現台灣附近，甚至穿越台灣領空是好消息，絕非聰明之舉。

國際秩序與權力結構已然轉變，以美國為核心的單極體系注定瓦解，台海現狀更加難以維持。台灣最佳策略是比照安倍政府，視美國為安全屏障，與大陸大膽交往。

交流是兩岸和平的基礎，民進黨已取得執政絕對優勢，蔡英文應當對大陸解封，恢復民間交流，主動釋出善意。

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(中時電子報)