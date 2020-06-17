【1】5月均溫創140年最高

越來越熱！全球暖化持續加劇，據美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)最新的地球體檢報告顯示，2020年5月地球均溫、全球陸地和北半球均溫創下140年來最高溫紀錄，和2016年5月並列最熱的5月，今年春季也成了有紀錄以來第2熱的春季。專家指出，人為過多溫室氣體排放是地球發燒的主要原因。

【2】8天3次 陸機闖我西南角空域

大陸軍機8天3度進入我防空識別區西南角空域，相當頻繁。據空軍表示，昨天上午偵獲中共殲10型戰機一架次，短暫進入台灣西南空域，除廣播告警外，空中偵巡戰機全程掌握，並採積極驅離應處。

【3】少龍開仙女班 騙色詐財8000萬

67歲男子徐浩城，自稱是中華中正黨榮譽主席「少龍」，涉嫌廣設道場招攬信眾，佯稱世界末日將至，只要信眾捐獻，就可與他共乘太空梭避難，還成立「仙女班」招收年輕女信徒，趁機對3名女子伸出狼爪。刑事局昨拘提徐嫌及祕書李美華，查扣現金8000萬元。警訊後，依詐欺、妨害性自主及醫師法等罪嫌將徐、李2人送辦。檢方訊後諭令李女10萬交保。

【4】確診數破百 北京全面停課

大陸首都北京市出現第二波新冠肺炎疫情，15日單日再增27例確診。自本月11日起至15日，短短5日，北京病例累計確診已破百，達到106例。此外，這波疫情甚至還跨省傳播至遼寧、河北與四川，北京官方稱「首都疫情形勢十分嚴峻」。大陸貿易商也暫停進口歐洲鮭魚，令挪威出口商損失達上億美元。

【5】中國旺旺報喜 銷售雙位數成長

中國旺旺公布截至今年3月底的2019財年財報，全年淨利36.5億人民幣（下同），年成長5%。毛利率年增2.6個百分點至48%，截至3月底，公司擁有172億現金儲備，現金流充沛。旺旺管理層表示，隨著疫情持續改善，公司4至5月銷售已呈現雙位數成長。

(中時電子報)