大陸北京市近5日新增106例新冠肺炎確診，昨（16日）深夜將防控級別提升至二級，不僅高速公路雙向封閉還有多架航班取消、高中職以下即日起不到校、大學停止返校，就連想要出城都必須持有7日內核酸檢測陰性證明，等於已經封城。
據《中國青年網》報導，昨日北京一連召開三場記者會，但北京市政府副秘書長陳蓓直到晚間10時30分才提升防控級別，將嚴格實施防疫九措施，如對高風險人員嚴格管控、社區採封閉式管理、封閉對外高速高路等。除此之外，二級以下還發布十五條響應措施，而且並未宣布預計何時解除。
二級防疫嚴格控管民眾離開北京，其中高風險地區（如新發地市場）民眾禁止出城，至於想要進入北京則需要集中檢驗。另外，菜市場、餐飲店甚至是公司食堂，所有地下陰冷、潮濕的經營場所全部停業；各行各業每天都必須做「綠碼查驗」（個資及健康認證碼）及鼓勵遠距辦公；博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30％、關閉文化娛樂場所和地下空間體育健身場所、游泳館等。
北京16日「九嚴格」措施如下
一、嚴格社區封閉式管理和健康監測。
二、嚴格公共交通體溫檢測和公共場所測溫驗碼等措施。
三、嚴格進出京管控，境外入京人員全部集中觀察和核酸檢測，中高風險街（鄉）、新發地市場相關人員禁止離京。
四、嚴格發熱就診人員等高風險人員管控。
五、嚴格醫療衛生系統防控和醫院感染控制。
六、嚴格落實「應檢盡檢」、「願檢盡檢」。
七、嚴格農貿市場、餐飲食堂等重點場所防控。
八、嚴格落實「四方責任」”，堅持單位和個人健康監測報告製度。
九、嚴格個人衛生管理，提倡勤洗手、常通風、戴口罩、不聚集等健康行為。
高速公路封閉路段如下
京藏高速：康莊至西撥子，進京方向封閉；
京平高速：吳各莊至市界，雙向封閉；
京禮高速：全線，雙方向封閉；
京滬高速：大羊坊至市界，出京方向封閉；
京津高速：台湖至市界，進出京雙方向封閉；
京台高速：青𩃬店至市界，雙方向封閉；
京開高速：西紅門至市界，雙方向封閉；
京哈高速：白鹿至市界，雙方向封閉；
首都環線高速：北京段，雙方向封閉；
六環主路：長陽至六元橋，雙方向封閉；
111國道：青龍峽至豐寧檢查站雙方向封閉。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。