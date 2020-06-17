大陸北京市近5日新增106例新冠肺炎確診，昨（16日）深夜將防控級別提升至二級，不僅高速公路雙向封閉還有多架航班取消、高中職以下即日起不到校、大學停止返校，就連想要出城都必須持有7日內核酸檢測陰性證明，等於已經封城。

據《中國青年網》報導，昨日北京一連召開三場記者會，但北京市政府副秘書長陳蓓直到晚間10時30分才提升防控級別，將嚴格實施防疫九措施，如對高風險人員嚴格管控、社區採封閉式管理、封閉對外高速高路等。除此之外，二級以下還發布十五條響應措施，而且並未宣布預計何時解除。

二級防疫嚴格控管民眾離開北京，其中高風險地區（如新發地市場）民眾禁止出城，至於想要進入北京則需要集中檢驗。另外，菜市場、餐飲店甚至是公司食堂，所有地下陰冷、潮濕的經營場所全部停業；各行各業每天都必須做「綠碼查驗」（個資及健康認證碼）及鼓勵遠距辦公；博物館、美術館等室內公共場所及公園景區限流30％、關閉文化娛樂場所和地下空間體育健身場所、游泳館等。

北京16日「九嚴格」措施如下

一、嚴格社區封閉式管理和健康監測。

二、嚴格公共交通體溫檢測和公共場所測溫驗碼等措施。

三、嚴格進出京管控，境外入京人員全部集中觀察和核酸檢測，中高風險街（鄉）、新發地市場相關人員禁止離京。

四、嚴格發熱就診人員等高風險人員管控。

五、嚴格醫療衛生系統防控和醫院感染控制。

六、嚴格落實「應檢盡檢」、「願檢盡檢」。

七、嚴格農貿市場、餐飲食堂等重點場所防控。

八、嚴格落實「四方責任」”，堅持單位和個人健康監測報告製度。

九、嚴格個人衛生管理，提倡勤洗手、常通風、戴口罩、不聚集等健康行為。

（圖／百度）

高速公路封閉路段如下

京藏高速：康莊至西撥子，進京方向封閉；

京平高速：吳各莊至市界，雙向封閉；

京禮高速：全線，雙方向封閉；

京滬高速：大羊坊至市界，出京方向封閉；

京津高速：台湖至市界，進出京雙方向封閉；

京台高速：青𩃬店至市界，雙方向封閉；

京開高速：西紅門至市界，雙方向封閉；

京哈高速：白鹿至市界，雙方向封閉；

首都環線高速：北京段，雙方向封閉；

六環主路：長陽至六元橋，雙方向封閉；

111國道：青龍峽至豐寧檢查站雙方向封閉。

（圖／中國青年網）

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(中時電子報)