今早07：17東部海域發生規模4.7地震，地震深度60.8公里，震央在宜蘭縣政府東偏南方24.9公里，位於台灣東部海域，各地最大震度為宜蘭縣3級、桃園市2級、新竹縣2級、新北市1級、花蓮縣1級、基隆市1級、新竹市1級、苗栗縣1級。

(中時電子報)

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