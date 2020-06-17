07：17東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級 07:242020/06/17 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 07：17東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今早07：17東部海域發生規模4.7地震，地震深度60.8公里，震央在宜蘭縣政府東偏南方24.9公里，位於台灣東部海域，各地最大震度為宜蘭縣3級、桃園市2級、新竹縣2級、新北市1級、花蓮縣1級、基隆市1級、新竹市1級、苗栗縣1級。 (中時電子報) #東部海域 #07 #17 #規模 #4.7 也許您會感興趣 推薦閱讀 英4月GDP暴跌 抹滅18年成長 04:102020/06/13 全球財經 抗疫宅在家 電玩ETF大漲 04:102020/06/13 全球財經 臉書設創投基金 鎖定新創科技 04:102020/06/13 全球財經 南港都更等規模衝逾200億 三大促參案 今年可望簽約 04:102020/06/14 財經要聞 4：19東部海域6.0地震全台搖 民眾半夜收國家級警報嚇醒 04:532020/06/14 生活 規模6.0今年最大震！氣象局：未來一周恐有餘震 07:322020/06/14 生活 廣東增17旅客確診 陸民航局發首份熔断指令 12:512020/06/14 兩岸 這東西…吃了如「喪屍」 媽下班見17歲兒「穿內褲陳屍床」 12:452020/06/14 社會 風控擺第一 金管會 緊盯投信債券投資標的 04:102020/06/16 金融．稅務 熟男迷戀女童3個月嘿咻17回 強拖公廁也要做 08:252020/06/16 社會 生活熱門新聞 好市多中衛口罩開箱 網一看：羨慕死 - 生活 葉匡時搭高鐵回台北吐一句話 網看哭了 - 生活 振興三倍券可繳2種帳單 網驚：這也能振興？ - 生活 杏仁哥不忍了？他一個起心動念要做這件事 - 生活 中衛口罩回歸！PChome 24h開賣時間曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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