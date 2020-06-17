前高雄市長韓國瑜因罷免案卸任後，表示要沉澱一段時間，而由於今天適逢韓國瑜生日，許多挺韓支持者、網友也紛紛留言獻上祝福、甚至貼出許多過往合照，其中這段留言獲最多讚數，「韓總生日快樂！加油！永遠堅定支持您、攏無離開，我們一直都在」。

而韓國瑜臉書11日在臉書表示「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」，並強調不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。最新一篇更換封面照片貼文，也吸引8萬網友大讚，1.2萬名網友留言，2千多次分享。

韓粉在臉書社團祝福韓國瑜生日。(圖/翻攝 臉書社團)

林姓網友在韓粉臉書社團「韓國瑜中華民國建言團」發文表示，「最敬愛的韓市長06/17生日, 請問大家有到市長的FB恭祝生日快樂嗎？」，貼文一出吸數百韓粉留言祝福「韓總祝福韓總生日快樂、萬事如意」。而獲得最多讚數的留言內容也曝光「韓總加油！永遠堅定支持您、攏無離開，我們一直都在」。

(中時電子報)