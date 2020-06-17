TrendForce旗下拓墣產業研究院指出，半導體終端應用市場需求受新冠肺炎影響，出現增減不一變化，以消費性、車用及通訊類衰退機率偏高，電腦運算、工業類則較具成長契機。若不包括記憶體，預估2020年全球半導體產值約3019億美元，年減1.3％。

拓墣產業研究院表示，觀察終端市場需求，今年伺服器、工作站、商用筆電與Chromebook等相關晶片需求增加，支撐電腦運算與工業等半導體元件維持成長。而智慧型手機衰退，同時影響通訊及消費類元件需求，汽車銷售衰退則直接影響車用元件需求。

拓墣產業研究院指出，由於汽車、消費性與通訊3大類應用占比加總超過5成，對今年全球半導體產業影響較大。考量下半年市場需求狀況，仍取決於疫情受控情形與商業活動恢復進度，目前對後市看法趨於審慎保守看待。

供應端方面，IDM業者在疫情初期受停工與物流問題影響，生產與出貨普遍衰退，加上對車用半導體布局較廣泛，上半年受汽車銷售大幅下滑影響較大。考量目前商業活動復甦時間不明確，下半年銷售能否回補上半年損失難度較高，對今年主要IDM業者表現保守看待。

而IC設計與晶圓代工業者今年表現則可望優於IDM，主因晶圓代工生產受疫情影響相對較小，且產品組合廣泛，較能對應通路商與終端組裝廠拉貨需求，IC設計業者亦較有彈性調整晶片規格，以擴大對應消費層面變化，滿足疫情催生需求，對今年成長趨勢正向看待。

展望下半年，拓墣產業研究院指出，市場需求仍有諸多不穩定因素，主要觀察目前的強拉貨效應是否延續。尤其因疫情衍生的遠距教學與工作屬於階段性措施，進入下半年後應將部份解除，使相關晶片需求的拉貨力道趨緩。

此外，拓墣產業研究院目前預估，第三季及第四季的需求連貫性可能不強，第三季需求放緩程度及客戶庫存水位調整狀況將是重要的判斷指標，第四季節慶購物效應則需視商業活動復甦情況而定。

拓墣產業研究院認為，上述因素將使旺季效應的發酵力道有所改變，影響半導體供應鏈下半年的整體生產進度與庫存調整狀況，進而導致下半年營收成長幅度可能不如上半年，因此對全年不包括記憶體的全球半導體產值預估，仍維持小幅衰退看法。

(時報資訊)