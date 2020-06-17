國銀自2015年底陸續開辦數位存款帳戶業務，隨著開戶對象及帳戶類型逐步放寬，數位存款帳戶截至2020年首季已突破400萬戶關卡、達415萬戶。金管會表示，未來將研擬放寬企業戶亦可開設數位存款帳戶，以及增加生物辨識技術、提高交易限額的可能性。

金管會2015年10月底備查銀行公會提出的「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，國銀隨後陸續開辦線上開辦數位存款帳戶，民眾只要經過一定身分驗證程序、上傳雙證件影像檔，就能直接線上申辦開戶。

據金管會統計，數位存款帳戶至2016年底約僅8萬戶，2017年增至39.2萬戶、年增達3.87倍，2018年跳增至150.8萬戶，年增達2.85倍，去年進一步提升至338.4萬戶，年增達1.24倍，每年新開戶數持續成長。

銀行局自去第三季起按季公布數位存款帳戶統計概況，截至2020年首季，數位存款帳戶開戶數已達415萬戶，季增22.65％。開戶數前5高銀行，依序為台新銀198.8萬戶、國泰世華銀58.4萬戶、王道銀43.5萬戶、永豐銀37.2萬戶、一銀20.5萬戶。

銀行局副局長黃光熙指出，數位存款帳戶開辦初期對象僅限本國成年自然人、帳戶類型亦限新台幣活期存款帳戶。隨著相關機制運作及發展日漸成熟，銀行公會數位存款帳戶相關範本針對受理對象及帳戶類型均逐步放寬，帶動數位存款帳戶戶數持續成長。

數位存款帳戶類型於2017年增加外匯活期存款帳戶，2018年再擴及新台幣及外匯定期存款帳戶，去年則放寬允許年滿7歲且領有國民身分證的自然人、年滿20歲且領有晶片居留證的外國人、負責人為本國成年人的獨資組織亦可開戶。

黃光熙表示，將因應數位潮流持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制完備且風險可控前提下，適時調整現行規範，擴大數位存款帳戶等線上業務範圍。

銀行局官員指出，近期業者反應較希望放寬的規定，包括開放企業戶線上開戶，以及增加生物辨識技術、提高交易限額。前者將與銀行公會觀察相關技術發展成熟度情況，研議開放可行性，後者則將由銀行公會評估安全控管強度等因素，再作進一步研議。

(時報資訊)