正新(2105)昨日股東會完成11席董事改選，並在昨天下午董事會中出新任董事長，創辦人羅結次子羅才仁交棒給前任總經理陳榮華，陳榮華也是羅結的二女婿。正新指出，面對新的未來及挑戰，公司擬再強化最高經營階層的組織及陣容，除了注入年輕的新血之外，也借重有寶貴經驗的前輩，大家集思廣益，在共同目標、共同理念及文化下，充分合作再創高峰。期盼為公司客戶、員工、股東及社會提供更多的利益及福祉。

新創辦人羅結育有二男二女，長子羅明和、次子羅才仁、長女羅銘鈴及次女羅銘釔。羅才仁2014年從羅結手中接下正新董座，啟動二代接班，兩位姊夫廈門正新董事長陳秀雄，和曾任正新總經理的陳榮華襄助，開啟共治時代，直到2016年10月底陳榮華以服務期滿40年申請退休才結束正新三巨頭時代。此後陳榮華只擔任正新董事，至昨日被推舉為董事長。

正新昨日選出的11席董事及獨立董事，分別為：陳秀雄、陳榮華敏欣投資股份有限公司代表法人-陳涵琦、玖瞬投資股份有限公司代表法人-吳軒妙、協瞬投資股份有限公司代表法人-黃重仁、泓景投資股份有限公司代表法人-羅才仁、曾崧鈴、泓景投資股份有限公司代表法人-李進昌，獨立董事：陳姿岑、許恩得、陳水金。

(時報資訊)