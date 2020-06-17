一對夫婦從孟加拉返台後再度確診，除被同行者踢爆全程「未穿防護衣」之外，同行的台商更指出，兩人並非商會成員，好心協助回台，卻都沒說自己曾確診，讓整團成員現在都很緊張，自己也不敢去工作。

指揮中心15日公布，赴孟加拉工作返台的夫婦，曾在當地確診，返國後再復陽。其中太太（案445）解釋，沒二採陰證明就搭機，是因當地病患太多而被迫出院，無法再次採檢，指揮中心原考量，兩人聲稱搭機時全程戴口罩、穿防護衣，入境也主動通報，傳染給他人的風險大幅降低，因此暫不開罰。

但指揮中心卻接獲民眾爆料，「兩位確診者似乎沒有像外傳的穿防護衣上飛機」，經調閱錄影帶及照片發現，確診夫婦有戴口罩，但沒有穿防護衣，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，若真涉及不實記載，可開罰6萬到30萬元。

另根據《TVBS》報導，同行的孟加拉台灣商會會長透露，兩人並非商會成員，好心讓他們搭機回台，卻都沒告知曾確診的事情，害整團成員現在都很緊張。連他自己也很毛，這幾天都沒辦法去上班。

按照台灣目前的規定，海外確診國人若要返台，需符合兩條件，一是從發病到登機間隔2個月，且症狀已緩解；一是必須二採陰。針對確診者雖不要求全程穿防護衣，但最好能先告知航空公司，才好安排座位，讓機組人員防範，但這兩人沒告知航空公司，所幸機組人員都有穿隔離衣。

(中時電子報)