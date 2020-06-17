童星于卉喬因雙親離婚，自幼便跟著父親生活，不過卻爆出因為喬爸關係，導致喬媽病逝前母女沒能見上最後一面，如今又傳出在喬媽告別式期間，本想迎娶新歡內衣CEO，但慘遭外界撻伐臨時將婚禮取消，不過如今傳出早已低調完婚。

根據《鏡週刊》報導，喬媽過世時，喬爸帶著喬喬出席告別式，旁邊還有二位黑衣人護駕，大張旗鼓的陣仗引發喬媽親友不滿，此外喬爸擔憂喬媽家中有負債，更立刻幫喬喬辦理拋棄繼承，原本此時喬爸預定迎娶身為內衣CEO的新歡，當時連喜帖都已發出，但礙於前妻病逝加上家醜外揚，引發外界觀感不佳，才臨時決定取消婚宴，改低調登記結婚。

而喬爸的新老婆原本家中經濟狀況就相當優渥，十多年前還就業成立自己的內衣品牌，目前主要以電商通路經營，而近一年喬爸幾乎未更新粉絲專頁動態，就連喬喬也已鮮少在螢光前曝光，在疫情爆發前還不時出國，看來暫時不用為家計煩惱。

(中時電子報)