數十年前口號「檢舉匪諜人人有責」，對現在年輕人可說是相當陌生，但彰化老店「富美剪刀」的董事長黃炯墩竟疑似就是大陸間諜，還曾帶領十多位退役將領前往大陸與高官會面。台北地檢署依違反《國安法》令黃炯墩30萬元交保及限制出境。

據《聯合新聞網》報導，黃炯墩10多年前西進大陸發展事業，落腳浙江省寧波市，但卻疑似遭到大陸統戰情報部門吸收，成為在台灣的間諜。對方要求他引薦台灣軍方人員，於是黃炯墩利用關係與特定軍官認識，於2012至2015年間再帶領十多位退役的少將、少校到大陸，專程與「高官」會面。

台北地檢署上周指揮調查局約談黃炯墩，他到案時坦承自己有幫大陸「發展組織」，但否認收受任何資金，並稱自己所做的行為都是為了在當地能順利做生意。報導指出，相關涉案人員位於桃園，因為管轄權問題才改由北檢偵辦此案，已陸續約談多位退役軍官。

富美剪刀參加德國法蘭克福展。（圖／富美剪刀 Fu Mei Scissors臉書）

「富美剪刀」創立於1950年，至今已有70年歷史，除了家用剪刀之外還製作特殊專業用剪刀如工藝、裁縫、美容、廚房、園藝、皮革、美髮用剪刀，員工60人。富美剪刀每年都會參加國際展覽會，且還替日本、德國、美國、英國等知名品牌代工，立志將台灣工藝讓世界看見。

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(中時電子報)