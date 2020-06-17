小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】華為鏈 受害者變勝利組

外電報導，美國商務部宣布，允許美國公司與華為合作制定5G網路標準，消息一出，華為供應鏈全面歡騰，儘管禁售狀況未完全確定解除，但先前被當箭靶的華為5G基地台供應商，從最大受害者搖身一變成受惠股，大立光、台積電、欣興等悉數起漲。

【2】蘋果Q4通吃 台積電５奈米

晶圓代工龍頭台積電下半年無法再接華為海思新訂單，市場原本預期第四季5奈米產能可能供給過剩，不過，隨著大客戶蘋果出面神救援，情況意外出現逆轉！

【3】多頭復仇 台股重返11,500

受惠美國擴大刺激政策規模，為全球股市注入一劑強心針，台股16日上演「多頭復仇記」，三大法人回頭買超近200億元，帶動權值股全面翻揚，指數急漲205點，創5月以來最大漲點，站回11,500點整數關卡之上，封閉前波大量跳空缺口，上攻氣勢再起。

【4】跌深股反彈 12檔外資捧

台股16日是強漲200點，累計6月來台股再漲逾500點，但6月上半月卻有30多檔上市櫃股逆勢大跌10～40％之間，16日齊步展開跌深反彈，收盤計有44檔齊攻頂。

【5】羅奇示警 美元兩年內恐暴貶35％

曾任摩根士丹利亞太區主席、目前為耶魯大學資深研究員的羅奇（Stephen Roach）警告，美國赤字不斷擴增、加上儲蓄率降至低點，強勢美元時代很可能將步入終點。他還預期在未來一兩年時間，美元兌其他主要貨幣恐暴貶35％。

(中時電子報)