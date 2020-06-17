美國因白人警員不當執法導致非裔佛洛伊德致死案，種族問題不僅導致全美人民怒火，示威遍佈全國，部分激進的民眾怒氣已延燒至先前曾有種族歧視問題的名人雕像，遭「斬首」或噴漆等慘狀層出不窮，但連美國開國元勳之一、《美國獨立宣言》主要起草人傑佛遜也逃不了遭示威群眾算舊帳，過去曾有蓄奴紀錄的他，成為了激進群眾的洩憤對象。

美國「非人的命也是命」示威至今已逾3周，除了警民衝突層出不窮外，先前曾有種族歧視的標誌或者名人，在全美種族問題激化之際，紛紛被提出檢討，例如HBO名片《亂世佳人》因有種族歧視片段而下架、美海軍擬下令撤除南方邦聯旗，以及以南方蓄奴州將領命名的基地恐需改名之外，如哥倫布等部分涉及種族歧視的名人雕像，甚至傳出遭斬首。

據《每日郵報》報導，美國西北奧勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）一所中學中，因該校以傑佛遜（Thomas Jefferson）命名，自然設有他的雕像，沒想到在14日的示威中成為抗議者的洩憤對象。在社群媒體推特上一段影片中顯示，該座雕像被噴漆寫著「蓄奴者」，另9名蒙著面的示威者以繩索綁住雕像頭部，將其拉倒在地後，在群眾歡呼下以槌敲猛敲打雕像。

當天稍早，上千名示威群眾包圍在傑佛遜雕像前，以此作為遊行起點，先在雕像前下跪8分46秒，以悼念遭白警以膝壓頸的時間。不過晚間10點返回後，發現雕像已遭推倒，具體時間仍不明確。

另外在肯塔基州，南北戰爭中南軍「美利堅邦聯」的總統傑佛遜·戴維斯（Jefferson Davis）的雕像也從議會大廈移出。

傑佛遜曾因以將「人皆生而平等」寫入美國憲法而聞名，不過在其一生之中，曾蓄奴超過6百名。雖然他將奴隸制度視為「道德上的墮落」，但他在1782年時，已成為維吉尼亞州阿爾伯馬爾郡最大的蓄奴者。

文章來源：Thomas Jefferson statue in front of Portland high school is downed by protesters as several monuments linked to slavery are defaced and removed during demonstrations
不認同示威就造反？美媒嘆：文革已來到美國了
無關示威？川普揚言派兵平動盪 紐時點出背後真正目的
酸爆！美示威遍地烽火 遭俄譏自食其果

(中時電子報)

#佛洛伊德 #雕像 #傑佛遜 #蓄奴 #美國 #種族歧視 #示威 #抗議