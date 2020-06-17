美國因白人警員不當執法導致非裔佛洛伊德致死案，種族問題不僅導致全美人民怒火，示威遍佈全國，部分激進的民眾怒氣已延燒至先前曾有種族歧視問題的名人雕像，遭「斬首」或噴漆等慘狀層出不窮，但連美國開國元勳之一、《美國獨立宣言》主要起草人傑佛遜也逃不了遭示威群眾算舊帳，過去曾有蓄奴紀錄的他，成為了激進群眾的洩憤對象。

美國「非人的命也是命」示威至今已逾3周，除了警民衝突層出不窮外，先前曾有種族歧視的標誌或者名人，在全美種族問題激化之際，紛紛被提出檢討，例如HBO名片《亂世佳人》因有種族歧視片段而下架、美海軍擬下令撤除南方邦聯旗，以及以南方蓄奴州將領命名的基地恐需改名之外，如哥倫布等部分涉及種族歧視的名人雕像，甚至傳出遭斬首。

據《每日郵報》報導，美國西北奧勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）一所中學中，因該校以傑佛遜（Thomas Jefferson）命名，自然設有他的雕像，沒想到在14日的示威中成為抗議者的洩憤對象。在社群媒體推特上一段影片中顯示，該座雕像被噴漆寫著「蓄奴者」，另9名蒙著面的示威者以繩索綁住雕像頭部，將其拉倒在地後，在群眾歡呼下以槌敲猛敲打雕像。

Tough time for slave owners 🤷‍♂️ pic.twitter.com/m0lUWuYqVc — PDX Resistance ✊ (@Pdx_resistance) June 15, 2020

當天稍早，上千名示威群眾包圍在傑佛遜雕像前，以此作為遊行起點，先在雕像前下跪8分46秒，以悼念遭白警以膝壓頸的時間。不過晚間10點返回後，發現雕像已遭推倒，具體時間仍不明確。

另外在肯塔基州，南北戰爭中南軍「美利堅邦聯」的總統傑佛遜·戴維斯（Jefferson Davis）的雕像也從議會大廈移出。

傑佛遜曾因以將「人皆生而平等」寫入美國憲法而聞名，不過在其一生之中，曾蓄奴超過6百名。雖然他將奴隸制度視為「道德上的墮落」，但他在1782年時，已成為維吉尼亞州阿爾伯馬爾郡最大的蓄奴者。

(中時電子報)