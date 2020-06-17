旅遊業者鳳凰（5706）16日召開法說會，總經理卞傑民表示，隨著國內疫情控制得宜、防疫措施鬆綁，看好國旅將是復甦起點，公司對此積極加強產品豐富度衝刺國旅，並預期第四季短線出境有逐步解封機會，提前洽談包機、包船、包火車等部署，為市場復甦做準備。

受新冠肺炎疫情逐步蔓延全球，各國實施旅遊禁令衝擊，鳳凰2020年1～5月自結合併營收3.95億元，年減63.65％，創近15年同期低點。首季歸屬母公司稅後淨利461.5萬元，季減84.13％、年減84.96％，亦創14年低點，每股盈餘（EPS）0.08元。

面對營收等同趨近於零的嚴峻挑戰，卞傑民表示，鳳凰除了申辦包括營運補助、薪資補助、紓困貸款、培訓補助等政府紓困方案，並撙節開支、暫停不必要的預算及費用，同時持續優化產品與服務，維持團隊最佳狀態，期待疫情過後的市場復原。

展望下半年營運，鳳凰除了持續注意疫情變化、調整策略因應，並提前洽談包機、包船、包火車等部署，為市場復甦做準備。卞傑民指出，隨著國內疫情控制得宜、防疫措施鬆綁，國旅訂單已較3～4月顯著成長30～50％，看好國旅將是復甦起點。

鳳凰對此積極加強產品豐富度衝刺國旅，包括高鐵假期、專人專車小團體旅遊、精緻長天數慢遊行程，配合政策推行脊梁山脈旅遊年產品，主打阿里山、雪霸、奧萬大、合歡山、清境等輕旅行，離島如馬祖、小琉球、澎湖、金門等2～5五日深度漫遊等。

此外，鳳凰近年亦多角化經營，朝生活產業布局轉型，2015年設立子公司柏悅、以「好食嗑」品牌跨足商場管理，進軍土城日月光廣場經營美食街，2018年7月底正式開幕迄今狀況持續好轉。卞傑民表示，目前也積極洽談其他商場經營案，不排除發展小型健身空間。

柏悅目前實收資本額2800萬元，據鳳凰財報揭露，柏悅2019年營收2518萬元，年增達83.94％，營益率自負0.3％提升至4.24％，營運由虧轉盈。稅後淨利226萬元，年增近2倍，每股盈餘0.81元，優於前年0.27元。

(時報資訊)