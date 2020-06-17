謝金河臉書。

「世界動物衛生組織」（OIE）昨日起認定台灣本島、澎湖及馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」。我國自從民國86 年發生口蹄疫疫情之後，23年來政府與民間共同努力，不斷精進動物防疫工作，成果終於獲得國際採認。

對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上表示，過去24年，台灣是疫區，豬肉不能出口，現在經過24年努力，台灣終於挺過去，對辛苦了廿幾年的農民，養豬戶來說，這是非常難得的好消息！

對於這次「解封成功」，謝金河點出去年的非洲豬瘟威脅，並認為成功守住這關，對於今年解封口蹄疫相當重要，也是非常關鍵的一環。

這些年，我們很習慣看衰自己。謝金河表示，但這次防疫有成，台灣得到自信，接下來台灣如何從順時鐘到逆時鐘，回頭顧經濟，可能還要更努力。還有台灣要努力鬆綁法規限制，努力招攬更多人才，產業創新升級，這是大家要更積極追求的目標！

(中時電子報)