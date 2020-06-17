花蓮昨天(6/17)飆39度高溫，台北、基隆也出現36度氣溫，預計今天大台北、宜花等地也有機會達36度以上。氣象主播賴忠瑋表示，炎熱天氣持續到周五，周末(6/20、21)兩天較容易有午後雷陣雨，另外北方鋒面雲系也略為南下，至於下周鋒面會不會直接影響台灣，目前機率不高，但仍有機會相當接近。

賴忠瑋在臉書指出，天氣這麼熱的原因，主要是西南風和高壓籠罩影響，背風側的大台北盆地及東半部地區，因為氣流越過中央山脈後的沉降增溫，會比其他地方還要來得熱。預計炎熱穩定的天氣持續到周五左右，之後鋒面接近台灣北部海面，加上西南風帶來潮濕空氣，周末兩天雲量偏多，較容易有午後雷陣雨。

賴忠瑋說道，至於鋒面會不會在下周南下，直接影響台灣，目前看起來機率可能不高，但仍然有機會相當接近台灣，未來幾天須持續關注其變化。

(中時電子報)