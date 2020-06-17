華南金(2880)董事會通過重新指派子公司華南永昌證券董事及監察人，由新任董事李啟賢出任華南永昌證董事長，並將於今天交接。

華南永昌證券新任董事包含：證券暨期貨市場發展基金會董事長李啟賢、前三商美邦人壽總經理楊棋材、美國銀行台北分行企劃處主管張雅清、百福倉儲實業公司總經理王普、大興電線電纜公司副總經理林長信、華南期貨董事長吳學敏。

獨立董事則有前證交所總經理、前富邦綜合證券公司董事長許仁壽、銘傳大學財務金融學系教授兼財務金融研究中心執行長盧陽正。監察人則為華南銀行金融市場行銷部經理林淑妃、宏麗數位創意公司經理周彥宜。

華南永昌證券先前因從事衍生性商品交易，出現虧損。財政部基於股權管理機關，健全投資事業股權管理，以維護公股權益，督請華南金控公股代表檢討子公司華南永昌證券董事會成員適任性，進行全面改組。

華南永昌證券新舊董事名單，嗅得出「去家族化」意味。如已請辭的前副董事長、新光集團二公主吳欣儒丈夫許元禎，董事職位也在此次遭到替換，新任董事及獨董主要為來自金融界、產業界及學界的各領域專家。

(時報資訊)