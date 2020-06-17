政府將擴大激勵的前景，以及最新公布的5月零售銷售額創史上最大增幅，顯示美國經濟因新冠肺炎疫情陷入衰退5個月後，可能比預期更快反彈，周二華爾街股市勁揚，三大指數連漲第三個交易日。

美國5月零售銷售額月增17.7%，創下自1992年追蹤該數據以來的最大增幅，並遠超出市場預期的月增8%。彭博報導，川普政府正在草擬一項規模近1兆美元的基礎建設計畫，以進一步振興美國經濟。

在全球新冠肺炎疫情尚未緩解之際，美中兩國爆發第二波疫情的風險正在升高，使近來金融市場陷入劇烈震盪。英國牛津大學研究團隊所做的臨床實驗發現類固醇藥品 「地塞米松」（Dexamethasone）可降低新冠肺炎重症病患三分之一死亡率，亦為市場信心帶來提振。

周二收盤，道瓊工業指數漲526.82點或2.04%，為26,289.98點。標普500指數漲58.15點或1.90%，為3,124.74點。那斯達克指數漲169.84點或1.75%，為9,895.87點。

道瓊指數與標普500指數距離2月觸及的歷史收盤高點分別還差11%與8%，以科技股為主的那斯達克指數較6月10日站上的歷史高點低約1%。

標普500指數11大類股全面收高，以能源股漲2.82%、醫療保健股漲2.44%，表現最佳。科技股漲2.16%，排名第三。

5月零售銷售數據報喜，標普500零售股指數上漲2.3%。

房屋建商信心指數意外強勁，家居用品建材零售商家得寶上漲3.6%，成為推升道瓊指數的主力之一。

禮來宣布乳腺癌藥物的後期試驗成功，股價應聲飆漲15.7%。獲富國銀行調升目標價，甲骨文收漲2.5%。串流媒體平台Roku突然爆量大漲12.4%，該公司對此表示不予置評，惟市場傳出谷歌母公司Alphabet有意收購Roku。

(時報資訊)