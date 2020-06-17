27歲美女主播房業涵日前突然宣布將離開待了7年的老東家華視，身為華視當家主播的她下步動態備受矚目，今(17日)周刊報導房業涵並未如外傳的要閃婚嫁人，而是即將跳槽到東森，還有傳言指出她將取代37歲的韓佩穎入主午間重要時段，但已被房業涵否認。

房業涵上週突然宣佈將離開華視的主播台，引來粉絲好奇是否要結婚，她則在臉書澄清：「讓我覺得你們實在太可愛了，我的聲明到底哪裡像要去結婚???再來，各位廣大的國軍弟兄姊妹們，未來還是有機會在莒光園地看到我，請勿過度哀戚與憂傷，甚至說要提早退役，我這樣罪大惡極，殤國傷民」。

據《鏡周刊》報導，業界盛傳已是華視當家招牌的房業涵，約滿離開的主因其實是要到東森，華麗轉身，還有傳言指她擠下前輩韓佩穎將播報午間新聞，讓許多人對在東森工作13年的韓佩穎叫屈，然韓佩穎後來極力爭取保住原有時段，求證房業涵，她也說消息不正確，對之後的工作規劃沒多透露，跳槽之路仍有變數。

(中時電子報)