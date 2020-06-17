1名居住在新莊區的不肖子，因媽媽不願借6萬元給兒，竟與友人打暈媽媽後，再行洗劫身上所有錢財，2人因擔憂媽媽醒來惡行東窗事發，竟合力持刀割喉將媽媽殺害。媽媽的兄長得知後，憤怒提出法律訴訟，要求2人支付賠償金。法官認為，不肖子與友人持刀殺人後取得錢財，依強盜殺人罪判處19年有期徒刑，並賠償216萬元。

新北新莊區1名16歲不肖子，因從小被媽媽過度溺愛，演變成少爺性格。某日，不肖子與友人欲向媽媽拿6萬元，媽媽認為零用金夠用因此拒絕。不料，不肖子平日嬌生慣養，一時氣憤竟與友人對自己媽媽拳打腳踢，媽媽哪經得起挨打立即暈了過去，不肖子在媽媽暈眩過去後，立即和友人洗劫財物，由於擔心媽媽醒來東窗事發，竟和友人合力割喉將媽媽殺害後，2人就立即逃離現場。

警方調查，不肖子不久前曾有傷害親人紀錄，由於過度溺愛，並沒有及時針對不肖子的心態給予適當關懷調整，導致不肖子後來整個性情大變。被害人的兄長接獲妹妹的死訊後，氣憤立即提出法律訴訟，要求2人支付賠償金。

法院審理後判定，不肖子2人先毒打被害人後，尚未經過同意拿取財物，已構成強盜殺人罪刑，分別給予19年與4年的有期徒刑，並須賠償216的賠償金給予被害人的兄長。

(中時電子報)